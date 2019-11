Klein und klasse: Kompaktkameras überraschen im COMPUTER BILD-Test (FOTO)

Hamburg (ots) -Egal ob Sony Cyber-shot RX100 VII, Panasonic Lumix TZ202, Canon Powershot G7 XMark III oder Canon Powershot G5 X Mark II: Allen Testkandidaten gemeinsam istder Sensor im 1-Zoll-Format. Der ist rund viermal größer als in Smartphones -davon profitiert vor allem die Bildqualität bei detailreichen undkontraststarken Motiven. Am besten ist hier die Sony: Selbst bei wenig Lichtmüssen ihre Aufnahmen den Vergleich mit einer ausgewachsenen Spiegelreflex- oderSystemkamera nicht scheuen.Wie sich's in dieser Preisklasse gehört, filmen alle vier Kameras Videos in 4Kmit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Auch hier ist die Sony die Beste, diePanasonic ist ihr aber dicht auf den Fersen. Prima: Der Autofokus arbeitet beiallen Kameras ruck, zuck: Drei Kandidaten (Sony, Panasonic und Canon G5 X MarkII) schaffen sogar den Bestwert von 0,10 Sekunden bei Tageslicht undSchummerlicht.Mit der besten Bildqualität und einem besonders vielseitigen Autofokus holt dieSony Cyber-shot RX100 VII den Testsieg, obendrein ist sie die kleinste undleichteste Kamera im Testfeld. Der Preis-Leistungs-Sieger Panasonic Lumix TZ202kostet allerdings nur die Hälfte und ist kaum schlechter.Den vollständigen Kamera-Vergleichstest lesen Sie in der aktuellen COMPUTERBILD-Ausgabe 24/2019, die ab 8. November 2019 im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europas und bietetihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitag umfangreicheInformationen und News über alle digitalen Trends. Die Tipps und Tricks zu allenaktuellen Produkten und die besten Kaufberatungen sind dank COMPUTERBILD-Testlabor einzigartig. Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets undviele weitere Gratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHNicole SchwichtenbergTelefon: (040) 347 24053E-Mail: nicole.schwichtenberg@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell