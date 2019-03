Finanztrends Video zu



Reutlingen (ots) - Während Solaranlagen und Windräder an manchenTagen sehr viel Strom liefern, ist es an anderen Tagen weniger. Einnaheliegender Ansatz, diese Schwankungen auszugleichen, sind Speicherwie beispielsweise Batterien. Deren Rolle können auch sogenannte"Virtuelle Kraftwerke" übernehmen. Sie bestehen aus kleinendezentralen Stromerzeugern und -abnehmern, die miteinanderkoordiniert für den notwendigen Ausgleich sorgen. In einem nunbegonnen Projekt will das ebök Institut für angewandteEffizienzforschung (Tübingen) gemeinsam mit der Hochschule Reutlingenerforschen, inwieweit der Stromhandel zwischen diesen vielen kleinenAkteuren mithilfe digitaler Technologie vereinfacht werden kann. DieDeutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt fachlich undfinanziell mit rund 124.000 Euro. "Das Vorhaben hat das Potenzial zuzeigen, wie wir mit der Digitalisierung die Energiewende noch besserumsetzen können", fasst DBU-Generalsekretär Alexander Bonde zusammen.Viele dezentrale Stromerzeuger anstatt eines großen zentralen"Durch intelligentes Vernetzen koordinieren wir flexibleStromabnehmer und lokale -erzeuger derart, dass sie auf dasschwankende Stromangebot angemessen reagieren und damit das lokaleNetz stabilisieren. Gemeinsam wirken sie als Virtuelles Kraftwerk. Inletzter Zeit entstanden hierfür eine Reihe erfolgsversprechenderAnsätze, auf die wir aufbauen können", erläutert Projektleiter Prof.Dr. Claus Kahlert vom ebök Institut. Im Rahmen des Projektes soll nununtersucht werden, wie diese Idee mit der umfassenden Digitalisierungder industriellen Produktion harmoniere. "Zukünftig sind alleMaschinen und Prozesse über das Internet miteinander verbunden. Dasnutzen wir für die Kommunikation im Virtuellen Kraftwerk", erklärtKahlert den Ansatz.Auch beim Abrechnen der Stromkosten gilt künftig: dezentral unddigital"Wir wollen zum Koordinieren und Abrechnen ein dezentrales Systemnutzen, basierend auf distributed ledger technology*. Bei dieserTechnik werden die Aktionen zwischen verschiedenen Partnern digitaldokumentiert und sind von allen einsehbar", erläutert Prof. Dr.Debora Coll-Mayor von der Hochschule Reutlingen. "Einfach gesagt:Anstelle eines zentralen Servers haben alle Akteure die für sierelevante Information vor Ort." Die Technik sei robust und nachheutigem Stand fälschungssicher, die Projektpartner erwarteten dabeieinen vergleichbaren Energiebedarf wie bei bisher üblichenAbrechnungssystemen.Energieeffizienz steigern und Energiewende voranbringen"Kann das Projekt erfolgreich umgesetzt werden, bildet es einewichtige Grundlage für weitere Entwicklungen Virtueller Kraftwerke.Durch den beständigen Austausch und die Analyse der Prozesse lässtsich zusätzlich die Energieeffizienz steigern", erläutert Kahlert.Zudem würden Virtuelle Kraftwerke längere Laufzeiten erneuerbarerStromquellen erlauben, denn sie könnten flexiblen Abnehmern spezielldann Strom zukommen lassen, wenn gerade viel davon zur Verfügungstehe. Ein Überschuss führe ansonsten dazu, dass Windräder oderSolaranlagen zeitweise vom Netz genommen würden. Bonde: "Damit wärenVirtuelle Kraftwerke ein Ergebnis der Digitalisierung, das sowohlpositive Effekte auf den Klimaschutz hat, als auch derVersorgungssicherheit dient."Fotos nach IPTC-Standard zur kostenfreien Veröffentlichung unterwww.dbu.deWir verwenden das generische Maskulinum für eine bessere Lesbarkeitunserer Texte.* Englisch für: Technik verteilter KassenbücherPressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Julie MilchJessica BodeKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deKontakt PPebök InstitutProf. Dr. Claus Kahlert07071|9597-19claus.kahlert@eboek-institut.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell