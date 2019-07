"Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" erzielt Rekordwert - Marktführer bei Jung und Alt

Hamburg (ots) - "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mitKai Pflaume im Ersten hat am Sonnabend, 6. Juli, mit 24,6 Prozent denbesten Marktanteil seit dem Start der Show im Juni 2011 erzielt.Durchschnittlich 5,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauerverfolgten die Sendung, in der sich unter anderen ARD-Moderator JörgPilawa und Schauspielerin Emilia Schütter den jungen Herausforderernstellten. Die höchste Reichweite der 194-minütigen Sendung lag bei6,62 Millionen Menschen. Damit war die Show an diesem Tag auch dieerfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen und Marktführer beiJung und Alt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 16,5Prozent.Lutz Marmor, NDR Intendant: "'Klein gegen Groß' begeistert immerwieder aufs Neue unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Die stetsideenreichen spielerischen Duelle der kleinen und großen Stars sindUnterhaltung im besten Sinn und Fernsehen für die ganze Familie.Herzlichen Glückwunsch an Kai Pflaume und das Team zu diesemPublikumserfolg."Mit 24 Prozent Marktanteil erzielte "Klein gegen Groß - Dasunglaubliche Duell" auch im österreichischen Fernsehen ORF 1 diebeste Quote seit dem Start. Die Sendung ist eineGemeinschaftsproduktion der ARD in Koproduktion mit dem ORF, dieFederführung liegt beim NDR.In der Show war unter anderen Jörg Pilawa, der sich im "Bus-Duell"dem 9-jährigen Julan stellte, der ihn herausforderte, ein Streichholzmit einem fahrenden Reisebus zu entzünden. Kraft und Ausdauer warenbeim Bauchmuskel-Duell zwischen Schauspielerin Emilia Schütte undihrer 11-jährigen Herausforderin Sandra gefragt. Gleich zweiNachrichtenprofis stellte sich der 8-jährige Nico, der gegen"Tagesschau"-Sprecher Jens Riwa und den österreichischen "Zeit imBild"-Moderator Tarek Leiter antrat, um Hauptstädte anhand vongeografischen Koordinaten zu erkennen.Dazu gab es eine Weltpremiere bei "Klein gegen Groß": DieterBohlen sang erstmals nach 16 Jahren wieder Modern Talking-Hits imDeutschen Fernsehen. Begleitet wurde er vom Filmorchester Babelsberg.Bohlen stellte sich zudem im Duell der 7-jährigen Shayenne, die ihnbeim Erkennen von Melodien des erfolgreichen Duos herausforderte.Informationen zur Sendung auch unterwww.daserste.de/kleingegengross Fotos: www.ARD-Foto.dewww.twitter.com/NDRpressePressekontakt:NDR / Das ErstePresse und InformationRalf PleßmannTelefon: 040 / 4156 - 2333Fax: 040 / 4156 - 2199r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell