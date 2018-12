Klein: Starkes Signal für den globalen Klimaschutz

Berlin (ots) - Der Klimawandel macht an keiner Grenze haltZur Verdoppelung der deutschen Zusagen für den internationalenKlimafonds (Green Climate Fund) um weitere 1,5 Milliarden Euroerklärt der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag, Volkmar Klein:"Die Verdoppelung der deutschen Zusage für den internationalenKlimafonds ist ein starkes Signal für den globalen Klimaschutz.Dieses Signal zum Start der 24. Weltklimakonferenz in Kattowitz istauch international von großer Bedeutung. Wir dürfen in unserenAnstrengungen gegen die Erderwärmung nicht nachlassen. Und wir müssendie Entwicklungsländer beim Kampf gegen den Klimawandel unterstützen.Einerseits sind diese Länder häufig besonders hart von den Folgen desKlimawandels betroffen. Andererseits tragen sie selbst bloßverhältnismäßig wenig zum Klimawandel bei. Deshalb stehen hier alleIndustriestaaten in der Pflicht.Mittel, die für den Klimaschutz in Entwicklungsländern investiertwerden, sind zudem gut angelegt. Dort kann mit dem eingesetzten Geldin der Regel eine wesentlich größere Menge an Treibhausgaseneingespart werden als in Deutschland. Das nützt auch uns. Ein Blickauf die Pegelstände des Rheins oder zahlreicher Talsperren machtdeutlich: Der Klimawandel betrifft auch Deutschland.Damit wird einmal mehr deutlich, dass Forderungen vomrechtspopulistischen Rand, 'auf ein Ende der bisherigenEntwicklungshilfe hinzuarbeiten' (Volker Münz, AfD, in derHaushaltsdebatte am 21. November 2018) völlig verfehlt sind. DerKlimawandel macht an keiner Grenze halt. Mit einer national verengtenPolitik à la AFD würden wir uns letztlich selbst schaden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell