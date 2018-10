Klein: Mit Jobs und wirtschaftlichen Perspektiven Hunger ganz beseitigen

Berlin (ots) - Der Welternährungstag erinnert an eine der größtenAufgaben der MenschheitDer Welternährungstag findet jedes Jahr am 16. Oktober statt. Ersoll darauf aufmerksam machen, dass weltweit Millionen Menschen anHunger leiden. Dazu erklärt der entwicklungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volkmar Klein:"Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Menschen, die an Hungerleiden, ging im vergangenen Jahr zurück. Etwa 37 Millionen Menschenkonnten sich aus der Hungermisere befreien. In den zurückliegendenzehn Jahren sank die Zahl der Hungernden um rund 100 MillionenMenschen. Seit 1990 haben 63 Entwicklungsländer die Zahl derMenschen, die an Mangelernährung leiden, halbiert.Die Schattenseite: Noch immer gehen rund 805 Millionen Menschenauf der Welt jeden Abend hungrig schlafen. Über zwei MilliardenMütter, Väter und Kinder sind so unterernährt, dass sie jeglicherDaseinsperspektiven beraubt sind. Vor allem die Kinder werden ihrkörperliches und geistiges Potenzial nie ausschöpfen. JederGrippevirus kann sie das Leben kosten.Deshalb bleibt Entwicklungspolitik eine wichtige Aufgabe.Arbeitsplätze schaffen bietet die beste Gewähr für sicheres undselbstbestimmtes Leben in den Krisenregionen. Hunger können wirkurzfristig mit Lebensmittelhilfe lindern. Langfristig muss in denbetroffenen Ländern die Wirtschaft in Gang kommen. Arbeit undEinkommen schützen und stabilisieren den Einzelnen, aber auch dieFamilien und die Gesellschaften insgesamt. AuskömmlicheLebensbedingungen sind auch die beste Voraussetzung dafür, dassMenschen ihre Heimat nicht verlassen müssen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell