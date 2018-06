Kleidung bietet Lichtschutzfaktor 20 und mehr (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Einen sehr effektiven Schutz vor UV-Strahlen bietet an sonnigenTagen vor allem die Kleidung: Sie hat einen Lichtschutzfaktor (LSF)von 20 und mehr. Spezielle Kleidung mit UV-Schutz, die man seiteiniger Zeit kaufen kann, ist dabei nicht nötig, wie der Direktor desInstituts und der Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin an derUniversität in Erlangen, Professor Hans Drexler, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" betont. "Das ist reinesMarketing."Wer sich im Schatten aufhält, kann mit einem LSF von 3 bis 20rechnen: Im tiefen Wald ist der Schutz höher als im Schatten einerHauswand. Bei Sonnencreme sollte man beachten, dass der tatsächlicheLichtschutzfaktor meistens viel geringer ist als angegeben. Er wirdnämlich unter Idealbedingungen getestet. Man könne gar nicht so vielCreme auftragen wie nötig, um den angegebenen LSF zu erreichen, sagtProfessor Claus Garbe vom Hauttumorzentrum des Uniklinikums Tübingen.In der Titelgeschichte der neuen "Apotheken Umschau" erklärenExperten außerdem, warum die Zahl der Hautkrebsfälle seit vielenJahren steigt, wie sich der Krankheit vorbeugen lässt und wie hochdie Heilungschancen sind.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell