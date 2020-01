"Klebriger Protest" - Imker verschütten Honig am Agrarministerium und fordern konsequenten Insektenschutz (FOTO)

Berlin (ots) - Wenige Tage vor der "Wir haben es satt!"-Großdemonstration hatein Brandenburger Imkerpaar heute Vormittag über einhundert Eimer mit Honig vordem Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin abgeladen. Die insgesamt rundvier Tonnen Honig von Sebastian und Camille Seusing sind ein Fall für den Müll.Wegen zu hoher Belastung mit Glyphosat - es wurde eine bis zu 152-facheÜberschreitung des erlaubten Grenzwerts gemessen - darf der Honig nicht verkauftwerden. Der Gegenwert des Schadens beträgt rund 60.000 Euro. Die eigentlicherfolgreiche Imkerei steht dadurch jetzt vor dem Aus.Aus Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung, die weiterhin zulässt,dass Glyphosat auf blühende Pflanzen gespritzt wird, verschütteten dieImker*innen mehrere Eimer Honig vor dem Eingang des Ministeriums. Auf eineStellungnahme der Agrarministerin Klöckner (CDU) hatte das Imkerpaar seit MitteMai ohne Antwort gewartet. Erst kurz vor Beginn der Grünen Woche meldete sichdas Ministerium zurück und Klöckner ließ sich bei der geplanten persönlichenÜbergabe des Honigs durch einen Mitarbeiter des Ministeriums vertreten.Der betroffene Imker Sebastian Seusing sagt: "Wir sind wütend! Die Aktion heuteist ein unmissverständliches Signal an Julia Klöckner und die Bundesregierung:Wir Imkerinnen und Imker nehmen es nicht mehr hin, dass im Agrarministerium dieInteressen von Bayer und BASF wichtiger sind, als der Schutz der Insekten undder Erhalt unserer Familienbetriebe. Ich muss rund ein Drittel meinerJahresernte entsorgen lassen, weil Julia Klöckner nichts dagegen unternimmt,dass Glyphosat auf blühende Pflanzen gespritzt wird. Ich habe dieseinsektenfeindliche Agrarpolitik satt!"Annette Seehaus-Arnold, Vize-Präsidentin des Deutschen Berufs undErwerbsimkerbundes, sagt: "Julia Klöckner hat mit großen Worten angekündigt, wasder Biene schadet, komme vom Markt. Ihren markigen Worten hat sie bislang keinebelastbaren Taten folgen lassen. 2019 sind die Zulassungen von über 100Pestiziden verlängert worden, weil das Ministerium die Prüffristen nichteingehalten hat. Als Vertreter der erwerbsorientierten Imkerinnen und Imkerfordern wir eine verbindliche Pestizid-Reduktion und einen konkretenPestizid-Ausstiegs-Plan, sowie einen verlässlich funktionierenden Bienenschutz.Dafür gehen wir am Samstag bei der großen 'Wir haben es satt!'-Demo mitBäuerinnen, Bauern und der Gesellschaft auf die Straße."Thomas Radetzki, Vorstand der Aurelia Stiftung, erklärt: "Die Pestizid-Politikder Bundesregierung gefährdet nicht nur die Gesundheit der Bienenvölker, sondernführt immer wieder auch zu hohen Belastungen von Honig und anderenLebensmitteln. Bienen ernähren sich ausschließlich vom Nektar und Pollenblühender Pflanzen. Als 'Anwältin der Bienen' fordert die Aurelia Stiftung schonseit Jahren ein Anwendungsverbot von Glyphosat in blühenden Pflanzenbeständen.Deswegen unterstützen wir die Imkerei Seusing jetzt auch bei ihrerSchadenersatz-Klage und fordern einen gesetzlichen Schutzanspruch für Bienen undImkereien vor Pestizidbelastungen."Aufgerufen zu der Protest-Aktion hat das "Bündnis zum Schutz der Bienen", dasvon der Aurelia Stiftung organisiert wird und zu dem auch der EuropäischeBerufsimkerverband und der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund gehören. DieOrganisationen sind auch Teil des Trägerkreises der "Wir haben essatt!"-Demonstration, bei der am 18. Januar um 12 Uhr in Berlin wiederZehntausende für insektenfreundliche Landschaften und gesundes Essen auf dieStraße gehen werden.Alle Hintergründe zu dem Fall:www.aurelia-stiftung.de/glyphosat-im-honigWeitere Terminhinweise:- Samstag, 18.01.20, ab 12 Uhr: Gemeinsamer Bienen- und Imker-Block auf derGroßdemonstration "Wir haben es satt!". Ort: Brandenburger Tor, Platz des 18.März, 10117 Berlin.- Samstag, 18.01.20, ca. 12.20 Uhr: Imker Sebastian Seusing spricht auf derAuftaktkundgebung der "Wir haben es satt!"-Demonstration am Brandenburger Tor.Weitere Informationen zur Demonstration: www.wir-haben-es-satt.dePressekontakt:Florian Amrhein (Leitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit):E-Mail: florian.amrhein@aurelia-stiftung.de - Tel.: +49 (0)30 577 0039 66 - Mobil: +49 (0)176 34 51 52 07Christian Rollmann ("Wir haben es satt!"-Pressesprecher):E-Mail: presse@meine-landwirtschaft.de - Tel.: +49 (0)30 284 82 438 -Mobil: +49 (0)151 51 24 57 95Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134345/4492889OTS: Aurelia StiftungOriginal-Content von: Aurelia Stiftung, übermittelt durch news aktuell