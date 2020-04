Klaviermusik per Livestream - Pianist Thelonious Herrmann spielt Lieblingsstücke live aus seinem Wohnzimmer in Köln (FOTO)

Köln (ots) -- Kölner Pianist Thelonious Herrmann Ostermontag Live-Konzert auf seinem Instagram Account @Stadtgeklimper - Unter dem Motto "Bleibt zu Hause und bleibt gesund!" spielt "Stadtgeklimper" Lieblingsstücke live aus seinem Wohnzimmer - Als "Stadtgeklimper" war Herrmann mit seinem selbst umgebauten Ford Transit auf großer Südeuropa-TourneeVom Stadtgeklimper zum Wohnzimmerkonzert: Am Ostermontag um 18 Uhr konnten es sich Musikliebhaber zu Hause vor ihren Bildschirmen gemütlich machen und den Klavierklängen von Thelonious lauschen. Live aus seinem Kölner Wohnzimmer klimperte Theo im Livestream und blickte zurück auf seine Europa-Tour mit dem Ford Transit. Er gab zahlreiche seiner Lieblingsstücke zum Besten - unter anderem von Komponisten wie Yann Tiersen über Ludovico Einaudi bis hin zu Chilly Gonzales.Im letzten Jahr tourte der junge Pianist mit seinem ausgebauten Ford Transit quer durch Südeuropa und gab unter dem Motto "Stadtgeklimper" spontane Klavierkonzerte. Seit er wieder zurück in seiner Heimat Köln ist, studiert er Elementare Musikpädagogik.Für die Zeit nach den Reisebeschränkungen plant der Musiker bereits die ersten Touren mit dem Ford Transit - ob in der Kölner Innenstadt oder anderen europäische Fußgängerzonen. Verfolgen kann man Thelonious und seine musikalischen Abenteuer auf Instagram (https://www.instagram.com/stadtgeklimper/?hl=de) und Facebook (https://de-de.facebook.com/stadtgeklimper/) .Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln.Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de.html) .Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH0221/90-17510Jschrei5@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4570318OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell