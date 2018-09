Klavier, Gitarre oder Gesang: Musikunterricht ab 28 Euro pro Stunde (FOTO)

München (ots) -- Musikstunde in Stuttgart am teuersten, in Dortmund amgünstigsten- Gesangsunterricht kostet im Schnitt 34 Euro, Gitarrenunterrichtnur 28 Euro pro Stunde- Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher Musikunterricht je nachVorkenntnisPrivaten Musikunterricht bei einem professionellen Lehrer erhaltenVerbraucher ab 28 Euro, durchschnittlich zahlen sie 32 Euro. Amteuersten ist der Musikunterricht in Stuttgart: Dort kostet dieStunde im Schnitt 35 Euro. Weniger verlangen Musiklehrer in Dortmundmit 31 Euro pro Stunde.*)"Musizieren ist ein kreatives Hobby, das Spaß machen soll", sagtFelix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Der Preis proMusikstunde ist dabei von der Ausbildung des Musiklehrers, deneigenen Vorkenntnissen und von Ort und Häufigkeit des Unterrichtsabhängig."Am günstigsten lernen Musikschüler Gitarre - für eineUnterrichtsstunde werden durchschnittlich 28 Euro fällig. Einprofesionelles Gesangstraining kostet 21 Prozent mehr (Ø 34 Euro proStunde). Für eine Stunde Klavierunterricht zahlen Kunden 33 Euro.CHECK24-Kunden können darüber hinaus Angebote für Cello-,Schlagzeug-, Geigen- und Flötenunterricht einholen.Professionelle Musiklehrer je nach Vorkenntnis und für jedeMusikrichtungBei CHECK24 finden Musikinteressierte professionelle Lehrer fürdas Instrument ihrer Wahl, die den Unterricht individuell an diejeweiligen Vorkenntnisse anpassen. Verbraucher wählen im Vergleichneben dem Instrument den gewünschten Musikstil, den passendenUnterrichtsort und die Unterrichtsszeiten.Musiklehrer, DJs oder Nachhilfe: Mit CHECK24 Profis den passendenDienstleister findenMit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister.Hierbei reicht das Angebot von Musiklehrern über DJs, Fotografen undKlavierlehrern bis hin zur Nachhilfe. Nach ein paar kurzen Fragen zuihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24 Stunden mehrereAngebote von Profis aus ihrer Nähe und können die für sie beste Wahltreffen.*)Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2017 und August 2018 überCHECK24 Profis eingeholten Angebote für MusikunterrichtÜber die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell