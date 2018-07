Köln (ots) - Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlinwirft Horst Seehofer vor, den etablierten Parteien geschadet zuhaben. In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGENWIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagt Wowereit: "Dass die AfD in einerUmfrage vor der SPD liegt, wundert mich angesichts derSeehofer-Attacken nicht." Die SPD komme erst dann aus demUmfrage-Delta von 17 bis 18 Prozent, wenn sie die vergangene Wahlprogrammatisch aufarbeite.Auf die Frage, ob die Politik Ihren Anstand verloren habe, sagtder SPD-Politiker im Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!": "Seehoferhat den etablierten Parteien geschadet, weil er keinen Respekt zeigt.Was er mit der Kanzlerin angestellt hat und was sie sich hat bietenlassen: Da wäre bei mir mit Seehofer längst Ende gewesen!"Auch zu seinem neuen Leben als politischer Frührentner äußert sichWowereit im Gespräch mit dem Podcast "FRAGEN WIR DOCH!": "Ich habemich in den vergangenen Wochen als Ex-Politiker ziemlich aufgeregtund schon noch gedacht, da würdest Du jetzt gerne mitmischen."Trotzdem genieße er es, nicht mehr 15 Termine pro Tag zu haben.Wowereit: "Ich bin wie jeder Rentner im privaten Leben angekommen undorganisiere die profanen Dinge des Alltags."Wowereit: "Im Gegensatz zu Merkel und Seehofer habe ich denZeitpunkt des richtigen Abgangs nach dreizehneinhalb Jahren nichtverpasst."Zu seinem Image als "Party-Wowi" sagt der ehemalige RegierendeBürgermeister von Berlin: "Das Foto mit dem roten Schuh, aus dem ichangeblich Champagner trinke, wird mich bis ins Grab verfolgen." Essei um 2 Uhr morgens entstanden, eine nette Dame habe ihn darumgebeten, und es sei weder im Schuh noch in seiner Kehle ein TropfenSchampus gewesen. Wowereit: "Heute würde ich den Schuh sofort fallenlassen, denn nach diesem Foto hieß es bei jeder Veranstaltung, aufder Sekt gereicht wurde, der Wowereit macht Party."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" gesteht Wowereit: "Das Foto hat mirden Spaß an Parties ausgetrieben und ich habe bei Veranstaltungennicht mehr gerne getanzt."Das vollständige Gespräch mit Klaus Wowereit hören Sie inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradioauf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über iTunes,Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell