Wien (ots) - Am 22. Mai sprach der Verhaltensökonom Klaus Wertenbroch beim"Vienna Behavioral Economics Network" (VBEN) über die Tendenz der Menschen zum"Misbehaving" - und wie man sie davor bewahren könnte."Ich bin sehr froh darüber, dass Ökonomen seit einigen Jahren wieder mitExperimenten arbeiten", sagte der Verhaltensökonom Klaus Wertenbroch zu Beginnseines Talks beim "Vienna Behavioral Economics Network" am 22. Mai 2019 imKassensaal der Oesterreichischen Nationalbank. Mit den Erkenntnissen aus seinerjüngsten Forschung erklärte er dann auch den Grund dafür: Experimenteermöglichen es, die systematisch auftretenden Muster im menschlichen Verhaltenzu erforschen und Basis der Ergebnisse Verhaltensänderungen zu bewirken.Wertenbroch, Professor für Marketing am INSEAD, Europe Campus, in Fontainebleau,Frankreich, und Chefredakteur des Journal of Marketing Behavior der EuropeanMarketing Association (EMAC), interessiert sich dabei vor allem für"Misbehaving". Oder wie er sagt: dafür, "dass Menschen unbewusst dumme Dingetun, die ihnen schaden."Menschen wollen Privatsphäre - und entscheiden sich im digitalen Raum dagegenAls Beispiel dafür nannte er das menschliche Verhalten in digitalen Räumen.Systematisch auftretendes "Misbehaving" führt dort zum Beispiel dazu, dassMenschen zwar die Wahrung ihrer Privatsphäre in der digitalen Welt als wichtigerachten, sich aber laufend dagegen entscheiden."Misbehaving" ist aber nicht nur für saloppen Umgang mit den eigenen Datenverantwortlich, sondern auch für weitere gesellschaftliche Probleme mit hohenKosten: mangelhafte Altersvorsorge, Übergewicht, übermäßiger Alkoholkonsum - dieListe ist lange. Nur was dagegen tun? Wertenbroch führte als Lösungsansatz etwadas Konzept des "Pre-Commitment" an, ein Mechanismus, der Menschen zubewussteren Entscheidungen verhilft und damit auch dabei, dass sie ihre Zieleeher erreichen.Nudges gegen "Misbehaving"Mit dieser sanften Intervention aus der Welt der "Nudges" - der kleinen Stupser,die Menschen zu Entscheidungen bewegen - kann etwa beim Thema Datenschutzsichergestellt werden, dass die Präferenz für eine geschützte Privatsphäre nichtverletzt wird. Wertenbroch: "Wenn ich Menschen bewusst entscheiden lasse, wiesie ihr Smartphone benutzen möchten, werden sie eher ihr Verhalten ändern undbesser auf ihre Privatsphäre achten."Um solche Hilfestellungen zur Verhaltensänderung anzubieten, braucht esallerdings auch Unternehmen und Organisationen, die diese implementieren. Dasmüsse allerdings nicht zwangsläufig mit harter Regulierung durch öffentlicheInstitutionen geschehen, so Wertenbroch. "Man kann dies sicher in vielen Fällenauch über den Wettbewerb regeln."Save the date: 10. September 2019Das nächste Treffen des "Vienna Behavioral Economics Network" findet am 10.September 2019 statt. Keynote Speaker ist Leonardo Bursztyn, Assistenzprofessorfür Wirtschaftswissenschaften an der University of Chicago. Er erforscht wieIndividuen schulische, politische und finanzielle Entscheidungen treffen und wiediese Entscheidungen durch das soziale Umfeld des Einzelnen geprägt sind. BeimVBEN am 10. September spricht Bursztyn zum Thema "Understanding Peer Pressure inEducation: From Evidence to Policy".Infos und Anmeldung unter: https://vben.at/Über das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit Interessierten zuteilen, wurde das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN) gegründet. Es isteine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßigwerden dort Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischenAnwendung und evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragenpräsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler, Studierendeund natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen möchten.