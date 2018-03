Klaus Striebich neuer Beirat der Intesia Group Holding GmbH / Zusätzliche Gewerbeimmobilien-Kompetenz für den Böblinger Facility Management Spezialisten (FOTO)

Böblingen (ots) -Klaus Striebich, einer der bekanntesten Akteure derShopping-Center-Branche, verstärkt seit Januar 2018 den Beirat derIntesia Group Holding um die Beiräte Michael Schneider, Andreas Thammund Dr. Karsten Kensbock. Striebich war zuvor 26 Jahre bei derHamburger ECE Projekmanagement GmbH tätig, zuletzt als ManagingDirector Leasing. Die ECE ist auf dem Gebiet innerstädtischerEinkaufszentren europäische Marktführerin.Die Intesia Group Holding GmbH (www.intesia.com) mit Sitz inBöblingen bei Stuttgart gewinnt mit Klaus Striebich eineninternational anerkannten Experten, der die Strukturen undAnforderungen der wichtigsten Kundengruppen des Unternehmens wie kaumein anderer kennt. Gehören doch Gewerbeimmobilien wie Shopping Centerzu den Objekten, die von der Intesia Group im Bereich FacilityManagement seit vielen Jahren erfolgreich betreut werden.Intesia ist auf internationales Facility Management spezialisiert.Das Unternehmen bewirtschaftet aktuell über 1.000 Immobilienstandortemit mehreren Millionen Quadratmetern Fläche in neun Ländern Europas.Zum Kern der Intesia-Kompetenz gehören neben einerFM-Potenzialanalyse die Ausrichtung, Steuerung und Ergebnissicherungdes infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen FacilityManagement. Je nach Anforderung des Kunden entwickelt Intesiamaßgeschneiderte Lösungen für Facility-Management-Prozesse in denThemenbereichen Energie, Technik sowie Services. Dabei liegt derFokus des Unternehmens auf der ganzheitlichen Betrachtung derFaktoren Kosten, Risiko, Qualität und Umwelt - die Basis dafür, dassjeder Bereich des Gebäudemanagements, von der Analyse über dieVorbereitung und Umsetzung individueller Maßnahmen bis zum Monitoringberücksichtigt und in eine optimale Balance gebracht wird.Die Intesia Group findet für ihre international aufgestelltenKunden die jeweils besten Dienstleister für jedeFacility-Management-Leistung in den jeweiligen Ländern und steuertdiese bei Bedarf von A bis Z. Im Gegensatz zu anderenFacility-Management-Unternehmen ist Intesia so völlig neutral undunabhängig von Dienstleister-Interessen in den einzelnenHandlungsfeldern, setzt die jeweiligen Benchmarks und überwacht denreibungslosen und rechtssicheren Ablauf. Für den Kunden resultiertdaraus eine objektive und unabhängige Beratung und Betreuung in denvon ihm beauftragten Themenbereichen des Facility Management. EineStrategie, die von Intesia stetig weiterentwickelt und künftig auchvom neuen Beirat der Intesia Group Holding GmbH, Klaus Striebich,maßgeblich mitgeprägt werden wird.Über IntesiaDie Intesia International Holding GmbH mit Hauptsitz in Böblingenbei Stuttgart ist auf internationales Facility Managementspezialisiert. Das Unternehmen sorgt bei Kunden in vielen LändernEuropas für eine optimale Facility Management Architektur. Kernstückeder Intesia-Strategie sind die Schaffung von Transparenz in deneinzelnen FM-Geschäftsfeldern, die absolute Unabhängigkeit vonFM-Dienstleistungs-Partnern bei Konzeptionierung, Beratung,Abwicklung und Kontrolle sowie die Flexibilität des Leistungsumfangs,den die Kunden je nach Bedarf nutzen können. Mit eigenenLändergesellschaften ist die Gruppe in Deutschland, Frankreich undLuxemburg, Italien sowie Österreich aktiv. Länderbüros in Kroatien,Tschechien/ Slowakei, Ungarn sowie der Schweiz/Liechtenstein managenStandorte in diesen Ländern sowie in osteuropäischen Staaten. DieKunden in den unterschiedlichen Ländern können mit den IntesiaMitarbeitern in zwölf verschiedenen Sprachen kommunizieren.www.intesia.comPressekontakt:Intesia Group Holding GmbHHarald Brekle, ProkuristOtto-Lilienthal-Straße 2471034 BöblingenTel: +49 7031 436 - 1610Mail: harald.brekle@intesia.comWeb: www.intesia.comOriginal-Content von: Intesia, übermittelt durch news aktuell