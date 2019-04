Klaus Steiner: Grüne zeigen sich in Sachen Entwicklungspolitik ahnungslos - Wirtschaftsbeziehungen auf Augenhöhe statt Almosen für Äthiopien

München (ots) - "Die bayerischen Grünen handeln in SachenEntwicklungspolitik weitgehend ahnungslos." Diesen Vorwurf erhebtKlaus Steiner, der entwicklungspolitische Sprecher der CSU-Fraktionim Bayerischen Landtag. Anlass sind die Äußerungen und der Boykottder Afrikareise durch den Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN imBayerischen Landtag, Ludwig Hartmann."Es geht Ministerpräsident Söder und dem Freistaat Bayern inerster Linie um einen neuen Weg einer zukunftsweisendenZusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten. Die lange Jahrzehntegeübte Entwicklungspolitik stößt nämlich in weiten Teilen an Grenzen.Trotz Milliarden, die in den letzten Jahrzehnten nach Afrika gegebenwurden, treten viele afrikanische Staaten auf der Stelle und habensich nicht weiterentwickelt. Im Gegensatz etwa zu südostasiatischenStaaten, die vor dreißig Jahren die gleiche ungünstigeAusgangssituation hatten, aber heute wesentlich weiter sind", stellteSteiner fest."Wir müssen in der Entwicklungspolitik wegkommen von'Almosen-Politik', wie sie der Vorsitzende der Grünen wohl gernehätte. Dieser Politikansatz basiere auf mangelnden Kenntnissen derZusammenhänge und der Komplexität afrikanischer Gesellschaften.Deswegen ist es außerordentlich wichtig, dass Bayern einVerbindungsbüro in Addis Abeba errichtet. Wir müssen Afrikaverstehen", so der CSU-Politiker. Mit einer ständigen Vertretung inAddis Abeba, fördert Bayern den Aufbau einer stabilen Verwaltung,einer rechtsstaatlich orientierten Polizei, sowie der dualenAusbildung. "Das ist der Schlüssel für eine nachhaltigeEntwicklungspolitik."Äthiopien, aber auch andere afrikanische Länder wie Ruanda undBotswana seien gerade dabei, sich durch konsequentesRegierungshandeln selbst "aus dem Sumpf zu ziehen". Diesen Prozessgelte es zu unterstützen, da er der wirkungsvollste Weg sei, dieLebensbedingungen für die Menschen in diesen Staaten deutlich zuverbessern. Steiner: "Gerade die von Hartmann kritisierteWirtschaftsförderung, ist der Schlüssel für eine positive Entwicklungdes Kontinents. Fairer Handel darf und kann sich nicht nur auf denKauf einer fair gehandelten Schokoladentafel beziehen, sondern aufhochwertige Produkte 'made in Äthiopien', 'made in Ruanda', Botswanaoder Niger. Vor allen Dingen geht es auch um den Aufbau vonProduktionsstandorten in afrikanischen Ländern. Afrika mussproduzieren und dies ist unter anderem das Ziel der Reise vonMinisterpräsident Söder. Wenn die Grünen anderer Meinung sind, wollensie offenbar keine wirtschaftliche Entwicklung in Afrika." Die Grünenhätten vor ihrer Kritik einmal einen Expertenrat einholen sollen. Sohabe auch der Präsident des katholischen Hilfswerks Missio,Monsigniore Wolfgang Huber, die Wirtschaftspartnerschaft ausdrücklichgelobt.Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, so Steiner weiter, scheinedarüber hinaus auch zu übersehen, "dass der Kontinent derzeit neuaufgeteilt wird. Insbesondere müssen wir den chinesischen Aktivitätenin Afrika etwas entgegensetzten, die mit ihrer rigorosenInvestitionspolitik eben nicht die nachhaltige Entwicklungspolitik imAuge haben."Wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Aufbau einer funktionierendenVerwaltung und vor allen Dingen Bildung, ist der Schlüssel für einenneuen Weg in der Entwicklungspolitik Afrikas. Diesen Weg wollen wirunterstützen, damit Produkte aus Afrika auch bei uns abgesetzt werdenkönnen. Vor diesem Hintergrund ist die Reise von MinisterpräsidentSöder richtungsweisend.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell