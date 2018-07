Frankfurt am Main (ots) - Die "Goldene Sportpyramide" geht indiesem Jahr an Prof. Dr. Klaus Steinbach. Der frühereWeltklasse-Schwimmer und aktuelle Klinik-Chef, der als Präsident dasNationale Olympische Komitee (NOK) in die Fusion mit dem DeutschenSportbund zu dem 2006 gegründeten Deutschen Olympischen Sportbund(DOSB) führte, erhält die Auszeichnung am 17. September imPalaisPopulaire, dem neuen Forum für Kunst, Kultur und Sport derDeutschen Bank in Berlin."Prof. Dr. Klaus Steinbach hat nicht nur als Leistungssportlergroße Erfolge gefeiert, sondern den Olympischen Sport in Deutschlandauch nach seiner aktiven Karriere maßgeblich geprägt undmitgestaltet", würdigt Dr. Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender derStiftung Deutsche Sporthilfe, den Preisträger.Steinbach gilt als "Mann für alle Fälle": 1972 in München und 1976in Montreal nahm er an den Olympischen Spielen teil und gewann jeeine Silber- und Bronzemedaille. Auf seinem Konto stehen zudem sechsWM-Medaillen, darunter der WM-Titel 1975 mit der 4 x 200 MeterFreistil-Staffel. Nach seinem Karriereende konzentrierte sich dergebürtige Nordrhein-Westfale auf sein Medizinstudium, das er 1983abschloss. Sein ehrenamtliches Engagement hatte zu diesem Zeitpunktbereits begonnen: 1981 wurde er persönliches Mitglied im NationalenOlympischen Komitee (NOK) für Deutschland, 1996 in Atlanta war erMannschaftsarzt der deutschen Olympiamannschaft. 1997 rückteSteinbach in das NOK-Präsidium auf. Bei den Spielen 2000 in Sydney,2004 in Athen sowie 2006 in Turin führte er die deutscheOlympiamannschaft als Chef de Mission.Am 3. November 2002 wurde Steinbach zum NOK-Präsidenten gewählt.Er führte das NOK in die Fusion mit dem Deutschen Sportbund (DSB) zudem am 20. Mai 2006 gegründeten Deutschen Olympischen Sportbund(DOSB). Seit 1989 engagiert sich Steinbach zudem in Gremien derDeutschen Sporthilfe: bis 2002 als Mitglied im Gutachterausschuss,von 2003 bis 2006 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender undseit 2006 als Mitglied des Aufsichtsrats.Steinbach ist darüber hinaus in weiteren Ehrenämtern für den Sportaktiv: Seit 2009 als Vorsitzender der Medizinischen Kommission desEuropäischen Olympischen Komitees (EOC), von 2003 bis 2016 war erMitglied der Medizinischen Kommission des IOC und von 2005 bis 2013Mitglied des EOC-Exekutivkomitees, im DOSB nimmt er seit 2006 dieFunktion eines der 15 gewählten persönlichen Mitglieder ein. Darüberhinaus engagiert sich Steinbach als Mitglied in den HilfsvereinenSportler für Organspende und Kinderhilfe Organtransplantation, alsmedizinischer Betreuer für den verunfallten Handball-WeltmeisterJoachim Deckarm sowie im Eagles Charity Golfclub für unschuldig inNot geratene Menschen. 2017 wurde ihm der SaarländischeVerdienstorden verliehen, die höchste Auszeichnung des Saarlandes.1981 erhielt er zudem den Fair-Play-Preis der UNESCO fürvorbildliches Verhalten während der Leistungssport-Karriere.Die Wahl des Preisträgers der "Goldenen Sportpyramide" erfolgtdurch die bisherigen Preisträger sowie den Sporthilfe-Stiftungsratals unabhängige Jury. Seit dem Jahr 2000 wird die "GoldeneSportpyramide" verliehen. Erster Preisträger war die kürzlichverstorbene Springreiter-Legende Hans Günter Winkler, zuletzt wurdeSki-alpin-Idol Christian Neureuther ausgezeichnet. Unter denPreisträgern sind u.a. Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Heiner Brand,Henry Maske und Uwe Seeler. Gleichzeitig wird Prof. Dr. KlausSteinbach in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen, diedamit zukünftig aus 113 Mitgliedern besteht. In diesem Jahr werdenaußerdem Katja Seizinger (Ski alpin), Andreas Dittmer (KanuRennsport) und Gerd Schönfelder (Para Ski alpin) in die "Hall ofFame" aufgenommen. Die im Jahr 2006 von der Deutschen Sporthilfeinitiierte "Hall of Fame des deutschen Sports" ist ein Forum derErinnerung an Menschen, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oderdurch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschriebenhaben.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500Fax: 069/67803 - 599E-Mail: Florian.Dubbel@Sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell