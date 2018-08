Mainz (ots) -In seinem neuen Film bleibt Regie-Legende Klaus Lemke seinerArbeitsweise treu und erfindet im Herzen Münchens die "Bad GirlAvenue". Das ZDF zeigt den gleichnamigen Film am Montag, 27. August2018, 0.00 Uhr. In der Komödie verarbeiten Frauen ihre nichtsnutzigenPartner zu "Mimöschen", die sie dann bei Bedarf nach ihrenVorstellungen wieder auswildern können.Zuerst bricht sich Judith (Judith Paus) den rechten Fuß, dannbricht sie das Herz des kleinen Autodiebs Rocky (PanagiotisMatsangos), der von Berlin nach München geflüchtet ist. Judith gibtRocky weiter an Anabell (Anabell Griess-Nega), die ihn nach Gebrauchweiterreicht an Valentina (Valentina Häberle), die ihn wiederum alsInspiration beim Klavierspielen benutzt. Inzwischen hat sich Daidy(Daidy Mair), die Vierte der "Bad Girls", das nächste Opfereingefangen. Aber den Girls genügt es nicht, die Männerwelt zudominieren. Sie fragen sich, wie man aus weiblicher Überlegenheit einfür Männer artgerechtes Business-Modell zaubern kann. Und das Dramanimmt ungebremst, aber ganz heimlich seinen Lauf.http://twitter.com/ZDFpressehttp:/twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/badgirlavenuePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell