Klassisches Individualsponsoring verliert an Bedeutung

Wien (ots) - Die "ESB Face2Face Breakfast Session" bei TPA servierte zumFrühstück brisante Themen aus der Welt des Sportsponsorings.40 Entscheidungsträger aus Sport, Entertainment und Marketing kamen zur neuenVeranstaltungsreihe von ESB Marketing Netzwerk nach Wien. Den perfekten Rahmenfür diese exklusive Networking-Plattform boten in die Räumlichkeiten der TPA imHauptbahnhof. Gemeinsam mit den Partnern Western Union Business Solution, TPAund dem Senat der Wirtschaft diskutierte man über die neuesten Trends imSportbusiness."Das klassische Sponsoring verliert an Bedeutung", sagte Michael Holzer vonMensch und Marke. Sponsoring wird immer globaler. Neue Idole drängen auf denMarkt. "Junge Sportler wollen sich dem Diktat "Wer zahlt schafft an" nicht mehrunterziehen. Sie wollen nicht als fahrende Litfaßsäule gesehen werden", soHolzer. Vielfach fehle die zwischenmenschliche Beziehung. Im Sportsponsoring seidaher ein Paradigmenwechsel nötig. Die Tendenz geht laut Holzer dahin, dassSponsoring vermehrt zum Beziehungsmarketing wird.Gerade für KMUs biete dies ganz neue Möglichkeiten. "Sponsoring soll nicht alsreiner Abschreibposten, sondern als Chane zur Zusammenarbeit und zumWissenstransfer gesehen werden", so Jochen Ressel, Senat der Wirtschaft. DieZusammenarbeit zwischen Sportler und Unternehmen solle dazu genützt werden, umgemeinsame Werte zu schaffen. Dazu müsse sich aber die Grundeinstellung ändern.Um sich einer global agierenden Welt zurecht zu finden, müsse man sichvernetzten, Wissen teilen und weitergeben. Einen Beitrag dazu leistet die neuePlattform der ESB. Die gelungene Mischung aus kurzem Wissenstransfer mitmorgendlichem Networking wird das nächste Mal in Graz stattfinden.Kontakt:ESB Marketing Netzwerkhttp://www.esb-online.comOriginal-Content von: ESB Marketing Netzwerk, übermittelt durch news aktuell