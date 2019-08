Münster (ots) -Wie erhalte ich meinen Körper gesund und schön? Das ist eineFrage, die sich die Menschen wohl schon seit Jahrhunderten stellen.Wie entscheidend dabei die richtige Lebensweise ist, erklären Dr. h.c. Peter Jentschura und Josef Lohkämper in ihrem Klassiker"Gesundheit durch Entschlackung", der jetzt in der 21. überarbeitetenund erweiterten Auflage erschienen ist.In Zeiten zunehmender einseitiger Ernährung ist ein ausgeglichenerSäure-Basen-Haushalt ein echter Mittelweg, um die eigene Gesundheitzu fördern und zu erhalten. Eine gute Balance zwischen Ernährung,Bewegung und basischer Körperpflege ist nach Ansicht der Autorenideal, um das eigene Wohlbefinden und die eigene Leistungsfähigkeitdauerhaft auf einem hohen Niveau zu halten.Die Autoren stellen dar, wie der Organismus arbeitet und wie wirdie einzelnen Organe und ihre Funktionen geschickt unterstützenkönnen. Außerdem geben sie viele nützliche Tipps, wie wir unserenOrganismus gut pflegen und unsere Haut nicht nur gesund und schönerhalten, sondern ihre Ausscheidungsfunktion nutzen können. DieErgebnisse sind eine angenehme Ausstrahlung und andauerndeGesundheit."Das Buch wurde nicht nur neu aufgelegt, sondern auch deutlicherweitert - und zwar um meine neuesten Forschungen vor demHintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen", erklärtJentschura. So wird etwa in der 21. Auflage des erstmals 1998erschienenen Standardwerks der komplementären Heilkunde auch dasThema Marathonbaden aufgegriffen. Ebenfalls komplett neu ist einKapitel zur Malabsorption, der geschädigten Aufnahme von Nähr-undVitalstoffen, und wie man dieser entgegenwirkt.Insgesamt betrachtet "Gesundheit durch Entschlackung" Krankheitund Gesundheit aus einer ganz neuen Perspektive. Gleichzeitig bietetdas in zwölf Sprachen übersetzte und allein in Deutschland eineViertelmillion Mal verkaufte Buch eine völlig andere Sicht auf dasSymptom sowie auf Heilbarkeit und Heilung. Erhältlich ist die neueAuflage im Buchhandel (ISBN: 978-3-933874-37-5) und unterwww.verlag-jentschura.de.Pressekontakt:Herr Guyves SarkhoshLeiter Marketing & KommunikationJENTSCHURA International GmbHOtto-Hahn-Straße 22-26D-48161 MünsterTel: +49 (0) 25 34 - 97 44 - 171Fax: +49 (0) 25 34 - 97 44 - 401E-Mail: gsarkhosh@p-jentschura.deOriginal-Content von: Jentschura International GmbH, übermittelt durch news aktuell