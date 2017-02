Der Klassiker ist zurück: Technics verleiht mit den neu aufgelegten Turntables SL-1200GR und SL-1210GR einem Stück Musikgeschichte eine neue Qualität

Hamburg (ots) - Der Technics SL-1200 ist die Ikone unter denPlattenspielern. Seit Jahrzehnten wird das Modell vonVinyl-Enthusiasten gefeiert - sowohl für seine Klangqualität als auchfür seine Vielseitigkeit und Robustheit, für die er weltweit von DJsals unersetzliches Werkzeug verehrt wird. Die neuen StandardmodelleSL-1200GR (silber) und SL-1210GR (schwarz, nur in Europa erhältlich)nutzen Technologien des als Referenzmodell entwickelten SL-1200G underfüllen den für Technics typischen kompromisslosen Anspruch an dieKlangqualität. Gleichzeitig stehen die neuen Modelle dem Klassikerauch im für DJs relevanten Funktionsumfang in Nichts nach: SeineRobustheit und Erschütterungsfestigkeit, der zuverlässigeDirektantrieb und der variable Drehzahlbereich machten es DJsmöglich, auf dem SL-1200 Musikgeschichte zu schreiben. Die neuenModelle bieten dieselben Funktionen ohne Abstriche. "Bei den ModellenSL-1200GR und SL-1210GR bringen wir das Beste aus beiden Weltenzusammen", erklärt Michiko Ogawa, Director Technics bei Panasonic."Unser Ziel war es, unser High-end Sortiment um ein Modell zuerweitern welches die Erwartungen aller Technics Fans erfüllt: deraudiophilen Kunden und der professionellen DJs."Gebaut für Wohnzimmer und BühneDie neuen Direktantrieb-Plattenspielersysteme Grand ClassSL-1200GR und SL-1210GR basieren auf der bewährten Technologie desSL-1200G, der als Referenz für direktgetriebene Plattenspieler dernächsten Generation entwickelt wurde.Hohe Zuverlässigkeit und ein hohes Drehmoment machen die neuenSL-1200GR und SL-1210GR einerseits ideal für audiophileVinyl-Liebhaber, andererseits eignen sie sich deshalb auch perfektfür den professionellen DJ-Einsatz.Die perfekte Synthese traditioneller Analog- und modernerDigitaltechnologie von TechnicsDer 2016 eingeführte SL-1200G kombiniert traditionelleAnalogtechnologie mit modernster Digitaltechnologie von Technics.Seine außergewöhnliche Leistung revolutionierte den Hi-Fi-Markt undsetzte neue Maßstäbe für direktgetriebene Plattenspieler.Einzelne Komponenten des SL-1200G wurden für den SL-1200GR und denSL1210GR neu entwickelt, beispielsweise der kernloseDirektantriebsmotor und die präzise Motorsteuerung sowie derPlattenteller mit hoher Steifigkeit und der hochempfindliche Tonarm.Der SL-1200GR/SL-1210GR bietet Musikenthusiasten den fürAnalogschallplatten so typischen warmen, detaillierten Klang.Kernloser Direktantriebsmotor mit höchster RotationsstabilitätIm Gegensatz zu riemengetriebenen und anderen Systemen dreht derMotor von Direktantriebssystemen mit niedriger Drehzahl und treibtden Plattenteller direkt an. Dies hat eine ganze Reihe von Vorteilen.Beispielsweise wird eine Beeinträchtigung des Rumpelabstands aufgrundvon Motorvibration und Rastmomenten nahezu vollständig vermieden,während gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit und Langzeitpräzisionerreicht wird, da keine Teile ausgetauscht werden müssen.2016 entwickelte Technics einen Direktantriebsmotor, der ohneEisenkern auskommt. Der Zwillingsrotoraufbau, mit den auf beidenSeiten des Stators angeordneten Rotormagneten, beseitigtUngleichmäßigkeiten in der Motordrehung (das sogenannte"Polruckeln"), die ein typisches Problem bei früherenDirektantriebssystemen waren. Dieser Motor wurde speziell für denSL-1200G entwickelt, der am Hi-Fi-Markt auf großen Zuspruch stieß. ImSL-1200GR/SL-1210GR wurde diese Designphilosophie für die Entwicklungeines neuen Direktantriebsmotors ohne Eisenkern übernommen, dessenEinzelrotor das Polruckeln zuverlässig minimiert.Die Antriebssteuerung des SL-1200GR//SL-1210GR prüft undkorrigiert die präzise Motorposition. Sie nutzt hierfür die neuesteMotorsteuerungstechnologie, die schon beim SL-1200G zum Einsatz kam.Darüber hinaus wurden die Schaltkreise nochmals angepasst, damit derneu entwickelte Motor des SL-1200GR/SL-1210GR maximale Leistungerzielt.Plattenteller - Hohe Steifigkeit und Schwingungsdämpfung inPerfektionDer Plattenteller ist zweischichtig aufgebaut und verfügt übereine schwingungsdämpfende Gummischicht auf der gesamten Unterseitedes Aluminium-Druckguss-Tellers. Das sorgt für hohe Steifigkeit undvibrationsfreie Rotation. Unerwünschte Resonanzen, die andernfallsauf die Schallplatte übertragen würden, werden so vermieden. DieFolge ist ein klares, reines Klangbild.Zur Steigerung der Massenträgheit und Laufruhe wurde die Form derAluminium-Druckguss-Schicht in Simulationen optimiert. Mit 2,5 kg(inklusive Gummiauflage) ist der Plattenteller desSL-1200GR/SL-1210GR um 0,8 kg schwerer als der seines Vorgängers, desSL-1200MK5. Zudem befinden sich auf der Rückseite des PlattentellersVerstärkungsrippen, welche die Steifigkeit zusätzlich erhöhen. Durchdie Vergrößerung der Berührungsfläche mit der schwingungsdämpfendenGummischicht werden Dämpfungseigenschaften erreicht, die mehr alsdoppelt so gut sind wie die des SL-1200MK5.Tonarm mit hoher EmpfindlichkeitDer Tonarm folgt der Rotation der Schallplatte und tastet dieSchallrillen mit hoher Präzision ab. Technics verwendet traditionelleinen universellen, statisch ausbalancierten, S-förmigen Tonarm. DasTonarmrohr besteht aus leichtem Aluminium mit hoher Steifigkeit.Wie bereits beim SL-1200G, wurde für die Tonarmlagerung desSL-1200GR/SL-1210GR mit der zugehörigen kardanischen Aufhängung einhochpräzises gefrästes Gehäuse und Präzisionslager verwendet. Dieextreme Fertigungspräzision japanischer Fachkräfte ermöglicht dankmanueller Montage und Feinjustierung eine hohe Empfindlichkeit von 5mg oder weniger. Die Rillen in den Schallplatten werden so präziseabgetastet.Vergoldete Phono- und Erdungsanschlüsse unter dem Tonarmermöglichen einfache Anschlussverbindungen. Durch dieMetallabschirmung im Gehäuseinneren werden externe Störeinstrahlungenvermindert. Anders als beim SL-1200MK5 sind Strom- und Cinch-Kabelnicht fest verbaut, um noch mehr Flexibilität zu bieten.Verwindungssteifes Chassis und vibrationsdämpfende Gerätefüße fürhöchste Klangqualität und wirksame EntkopplungDie zweischichtige Chassiskonstruktion des SL-1200GR/SL-1210GR auseiner festen Verbindung von BMC (Bulk Moulding Compound,Verbundkonstruktion) und Aluminium-Druckguss-Gehäuse sorgt für einehohe Steifigkeit.Für die Dämpfungsfüße, auf denen das Chassis ruht, wird beimSL-1200GR/SL-1210GR - wie schon beim SL-1200G - ein speziellerSilikonkautschuk verwendet, der eine hervorragendeSchwingungsdämpfung und hohe Langzeitstabilität garantiert.Horizontale Vibrationen werden durch Verstärkungen mitzylindrischen Rohren aus kleinzelligem Polymer absorbiert. Während inweiten Teilen die Technologie des SL-1200G übernommen wurde, wurdendie Isolierungen überarbeitet und an die spezifischen Anforderungendes SL-1200GR/SL-1210GR angepasst.VerfügbarkeitAb sofort vorbestellbar. Erhältlich ab Mai 2017 im High-End AudioFachhandel.PreisDer unverbindliche Verkaufspreis der Modelle SL-1200GR undSL-1210GR beträgt EUR 1.499,-.Grand Class SL-1200GR/SL-1210GRTechnologie für hohe Rotationsstabilität- Eisenloser Direktantriebsmotor- Hochpräzise MotorsteuerungVibrationstolerante Konstruktion- Vibrationsabsorbierender Plattenteller- Robuste Gehäusekonstruktion- Dämpfungsfüße aus SilikonkautschukHochwertige Bauteile- Hochempfindlicher Tonarm- Vergoldete AnschlüsseTechnics Definitive Design Übernommen von der SL-1200 SeriePlattenteller- Typ: Direktantrieb-Plattenspieler (manuell)- Plattenteller-Drehzahlen: 33 1/3, 45, 78 U/min- Variabler Drehzahlbereich: ±8 %, ±16 %- Anlaufdrehmoment: 2,2 kg/cm- Anlaufzeit: 0,7 Sek. vom Stillstand auf 33 1/3 U/min- Gleichlaufschwankungen: 0,025 % W.R.M.S.- Rumpeln: 78 dB (IEC 98A gewichtet)- Plattenteller: Aluminiumdruckguss Durchmesser 332 mm(13-5/64") Gewicht Ca. 2,5 kg (inkl. Tonarm- Typ: Universal, statisch ausbalanciert- Effektive Länge: 230 mm (9-1/16")- Überhang: 15 mm (19/32")- Spurfehlwinkel:Innerhalb 2° 32' (an der Auslaufrille einer30-cm-(12")-Schallplatte)Innerhalb 0° 32' (an der Einlaufrille einer30-cm-(12")-Schallplatte)- Kröpfungswinkel: 22°- Tonarmhöhen-Einstellbereich: 0 - 6 mm- Auflagedruck-Einstellbereich: 0 - 4 g (Direktmesswert)- Gewicht des Tonabnehmerkopfs: Ca. 7,6 g- Zulässiger Tonabnehmer-Gewichtsbereich:[ohne Zusatz-Gegengewicht] 5,6 - 12,0 g (14,3 - 20,7 g(mit Headshell))[mit Zusatz-Gegengewicht] 10,0 - 16,4 g (18,7 - 25,1 g(mit Kopfgehäuse))- Tonabnehmer-Montagemaße: JIS 12,7 mm, Intervall- Tonarmkopf-Kabelschuh: 1,2 mm 4-poliger KabelschuhAnschlüsse- Audioausgang: 1 x PHONO (Stecker), 1 x ErdungsanschlussAllgemein- Leistungsaufnahme: 11 W (ca. 0,2 W im Standby-Betrieb)- Abmessungen (B x H x T): 453 x 173 x 372 mm- Gewicht: Ca. 11,2 kg