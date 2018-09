Klassiker auf Tour im Tessin: ADAC Europa Classic erkundet Natur und Kultur (FOTO)

München (ots) -Am 17. September ist es soweit: Dann startet im Tessin in derSchweiz die Premiere der ADAC Europa Classic. Gemeinsam erkunden dieBesatzungen von rund 80 historischen und klassischen Fahrzeugen beimentspannten Oldtimerwandern die Traumstraßen der Regionen Bellinzona,Ascona-Locarno und Mendrisiotto.Mit dem Prolog um den Tessiner Pokal beginnt dieOldtimer-Wandertour am 17. September auf der Piazza del Sole mittenim Herzen der Tessiner Kantonshauptstadt Bellinzona. Die Streckeführt zunächst zur Fattoria Ponzio, einem typischen Bauernhof derRegion in der Magadino-Ebene, wo frische Produkte und das Flairalpenländischer Tradition auf die Teilnehmer warten. Auf der Fahrtin das Bergdorf Brione im Verzascatal passiert das Feld der Klassikeranschließend die geschichtsträchtige alte Römerbrücke und eine 220Meter hohe Staumauer, die als Kulisse für den James Bond-Film "GoldenEye" diente - mutige Urlauber können hier per Bungee-Sprung demsmarten Agenten Ihrer Majestät nacheifern. Seinen Ausklang findet dererlebnisreiche Auftakt der ADAC Europa Classic dann am Abend auf derPiazza Grande im mondänen Locarno.Von dort startet die Karawane der Klassiker am folgenden Tag auchzur Tour um den Autostadt-Pokal. 155 Kilometer Fahrspaß in RichtungNorden stehen auf dem Programm, gewürzt mit landschaftlichen undautomobilen Highlights. Ob an den berühmten Wasserfällen von Piumognain Faido oder auf der legendären Kopfsteinpflasterstraße "La Tremola"am Gotthardpass - Fahrfreude mischt sich auf dieser Etappe mitunvergesslichen Natureindrücken. Die Mittagspause findet in denschattigen Mauern der historischen Festung auf der Gotthard-Passhöhestatt. Auf dem Fahrübungsplatz in Osogna können die Piloten undBeifahrer unter fachkundiger Anleitung anschließend noch weiter anihren Fahrkünsten arbeiten. Am Abend wartet im Mendrisiotto der MonteGeneroso: Mit der Eisenbahn geht es hoch hinaus auf den Gipfel, wobeim landestypischen Abend in der Steinblume "Fiore di pietra" desTessiner Star-Architekten Mario Botta der Blick bis in die Lombardeischweifen kann.Am 19. September blicken die Teilnehmer der ADAC Europa Classicnicht nur nach Süden, sie erkunden ihn auch auf der Tour um den CampDavid-Pokal, wenn es von Locarno nach Chiasso an der italienischenGrenze geht. Wie stark die südliche Schweiz bereits vom mediterranenLebensstil geprägt ist, belegt die Kaffeekultur der Region. BeiChicco d'Oro, dem bekanntesten Tessiner Kaffeeproduzenten, stärktsich der ADAC Europa Classic-Tross mit Kaffeevarianten. Weiterauftanken - mit Natur, nicht mit Kaffee oder Benzin! - können dieTeilnehmer zwischendurch in Serpiano auf dem Monte San Giorgio, derwegen seiner Ausgrabungen auch Fossilienberg genannt wird und von derUNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Gestein ganz anderer Artpräsentiert das ehemalige Zementwerk in Morbio Inferiore, das heutein symbiotischem Einklang mit der Natur der Breggia-Schlucht steht.Im Stadtzentrum von Chiasso wird anschließend "Benzin geredet":Zusammen mit einheimischen Klassikerfreunden lässt sich hier perfektüber das rollende Automuseum der ADAC Europa Classic fachsimpeln.Der letzte Tag für die historischen und klassischen Technikschätzestartet am 20. September - und führt den Tross bei der ersten Pausedirekt in ungeahnte Höhen: Auf dem Flughafen Gordola wartenHelikopter, um den Teilnehmern das Tessin von oben zu präsentieren -Hoch-Genuss im Wortsinn! Über Cevio im Maggiatal führt die Streckedann zurück zum Lago Maggiore. In Ascona steht der Monte Verità aufdem Programm: Der "Wahrheitsberg" war mit seinem Teegarten in denersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein bekannter Treffpunkt vonKreativen, Künstlern und Schriftstellern. Auf Asconas Seepromenadeklingt der Tag mit der Zieldurchfahrt der ADAC Europa Classic aus.Die automobilen Schätze der ADAC Europa Classic bilden einerollende Geschichtsstunde in Sachen Motor-Historie und erkunden beider Tour durch das Tessin die Landschaften zwischen Alpengipfeln undSee-Idylle ganz entspannt: Reisen statt rasen lautet das Motto, dasan den vier Tagen der ADAC Europa Classic für unvergessliche Momentesorgt.Pressekontakt:Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell