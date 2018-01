Klassik-Star Xavier de Maistre: Die Harfe kam auch mit in den Camping-Urlaub

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Hamburg (ots) - Xavier de Maistre - weltweit erfolgreichsterSolo-Harfenist - freut sich besonders, wenn er ein Publikum erreicht,das nicht dem typischen Klassik-Klientel entspricht: "Das ist sogroßartig, wenn ein Bodybuilder auf einmal zu Tränen gerührt derMusik zuhört", erzählt er in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE (abheute Januar im Handel). Oft sind es Menschen, die er bei seinenregelmäßigen Besuchen im Fitness-Studio kennenlernt. Sport ist einwichtiger Ausgleich für den Musiker, der zugibt, auch auf seinÄußeres zu achten: "Ich liebe Schönheit", sagt der 44-Jährige, "inder Familie wurde ich manchmal damit aufgezogen, als oberflächlichbezeichnet."De Maistre stammt aus altem französischen Adel, seine Vorfahrenwaren Philosophen, Staatsmänner und Naturwissenschaftler. Musikalischtritt de Maistre allerdings als erster Spross der Familie hervor. Mitneun Jahren begann er, Harfenunterricht zu nehmen. "Jedes Mal, wennwir in den Urlaub fuhren, wurde die Harfe mitgenommen," erzählt deMaistre, "auch zum Campen".