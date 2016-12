Klassik-Höhepunkte zum Jahreswechsel im ZDF / Festkonzert aus der Semperoper und Wiener Neujahrskonzert mit Gustavo Dudamel (FOTO)

Mainz (ots) -Hochkarätige Besetzung, prächtige Kulisse, bekannte Melodien: Mitdem 90-minütigen "Festkonzert aus der Semperoper" am Freitag, 30.Dezember 2016, 22.30 Uhr, lässt das ZDF das Jahr beschwingt-klassischausklingen. Solist Nikolaj Znaider spielt das berühmte Violinkonzertvon Max Bruch und Werke von Fritz Kreisler. Die Staatskapelle Dresdenpräsentiert unter der Leitung von Chefdirigent Christian Thielemannaußerdem beliebte Ouvertüren von Suppé, Rossini und Tschaikowsky.Musikbegeisterte aus über 90 Ländern können sich auf das"Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker" freuen. Das ZDF überträgtdas berühmte Klassik-Ereignis aus dem Goldenen Saal des WienerMusikvereins am Sonntag, 1. Januar 2017, 11.15 Uhr, live. Zum erstenMal steht der aus Venezuela stammende Gustavo Dudamel beimweltberühmten Neujahrsgruß der Philharmoniker am Dirigentenpult. Mit35 Jahren ist er damit der bisher jüngste Dirigent destraditionsreichen Konzerts. Vom Walzer bis zur Polka: Auch 2017stehen die heiteren und besinnlichen Kompositionen der Strauß-Familieund deren Zeitgenossen auf dem Programm. Das Wiener Staatsballetttanzt nach einer Choreographie von Renato Zanella in der Hermesvilla,einem Schloss, das Kaiser Franz Joseph für seine Sisi im LainzerTiergarten errichten ließ.https://presseportal.zdf.de/pm/festlich-und-klassisch/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/festlichundklassischPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell