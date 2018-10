"Klasse Lehrer?": 3sat-Doku über die Lehrerausbildung und "scobel - Schule mangelhaft" in "Wissenschaft am Donnerstag" (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 18. Oktober 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenWas macht einen guten Lehrer aus? In der 3sat-Dokumentation"Klasse Lehrer?" am Donnerstag, 18. Oktober 2018, 20.15 Uhr, werfenAngela Scheele und Johan von Mirbach einen kritischen Blick auf dieLehrerausbildung. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobelin "scobel - Schule mangelhaft" mit seinen Gästen über Lösungen derBildungsmisere. 3sat zeigt beide Sendungen als Erstausstrahlungen imRahmen von "Wissenschaft am Donnerstag".Wenn Schüler versagen, werden die Ursachen schnell in zu großenKlassen, in schlechter technischer Ausstattung, im Elternhausgesucht. Doch der wichtigste Faktor für den Lernerfolg ist eine guteBeziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, das belegen umfassendeStudien. Doch was macht einen guten Lehrer aus? In der Dokumentation"Klasse Lehrer?" treffen Johan von Mirbach und Angela ScheelePädagogen, werfen einen kritischen Blick auf die Ausbildung inDeutschland und schauen, wie die Lehrerausbildung anderswo gestaltetwird.Noch immer vermittelt das Studium vor allem Fachwissen und wenigpädagogische Kompetenzen. Wer eignet sich für den Lehrerberuf? DerEignungstest an der Universität Passau ist deutschlandweit einmalig:In einem Assessment-Center präsentieren sich die Studienanwärter.Norbert Seibert, Professor für Schulpädagogik, rät am Schluss einigenvom Studium ab. Der Test ist freiwillig. In Finnland ist das anders:An der Universität Helsinki will man von vornherein pädagogischungeeignete Kandidaten ausschließen. Nur zehn Prozent allerLehramtsanwärter bestehen den Test. Anders als in Deutschland sammelndie Studierenden von Anfang an praktische Erfahrungen an den Schulen,nehmen am Unterricht teil und werden von den Lehrern beurteilt.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt im Rahmen von "Wissenschaft amDonnerstag" die Gesprächssendung "scobel - Schule mangelhaft". Trotzvieler Neuregelungen ist das Schulsystem in Deutschland ungerecht,die Qualität der Abschlüsse ist immer häufiger mangelhaft. DerPISA-Schock von 2000 trat Reformen los, die versandeten und kaumVerbesserungen brachten. Dass deutsche Schüler in Mathematik undNaturwissenschaften im internationalen Vergleich nach wie vorhöchstens mittelmäßig abschneiden, zeigte die letzte PISA-Studie2015. Was machen Länder wie Finnland und Singapur besser? Wie sollteeine Schulreform in Deutschland aussehen? Welche Werte und welchesMenschenbild sollen der Schulbildung zugrunde liegen? Gert Scobeldiskutiert darüber mit seinen Gästen."Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet dieDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.Weitere Informationen und die Dokumentation als Video-Stream:https://ly.zdf.de/iGXd/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wad3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell