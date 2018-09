Klartext: Wie man die besten Aktien für den Ruhestand findet

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Alle Foolishen Ruheständler dürften beim Investieren in diesem neuen Lebensabschnitt wohl in erster Linie zwei essenzielle Ziele verfolgen: erstens den Kapitalerhalt und zweitens ein zusätzliches Einkommen, um einer drohenden Rentenlücke entgegenzuwirken.

Um diesen Zielen gerecht werden zu können, lass uns heute mal wieder Klartext reden. Klartext dahin gehend, wie auch du als Ruheständler oder angehender Ruheständler die besten Investitionsgelegenheiten ausfindig machen kannst.

Fokussiere dich auf defensive Aktien

Als Allererstes solltest du dich vermutlich von risikoreichen Aktien verabschieden. Natürlich gehen mit ansprechenden Wachstumsaktien oftmals vielversprechende Chancen auf üppige Kursgewinne einher. Nichtsdestoweniger sind derartige Aktien in aller Regel jedoch spekulativer und unsteter, weshalb man gerade im Ruhestandsalter vermehrt auf solche Gelegenheiten verzichten sollte.

Mit defensiven Aktien hingegen erhält man als Investor defensive Qualität. Oder anders ausgedrückt: bereits etablierte Geschäftsfelder, starke Marken oder letztlich ein Unternehmen, das sich wie auch immer in einem bisherigen Markt behauptet hat. Auf solche Aktien sollten Ruheständler in erster Linie setzen, um dem ersten Ziel, dem Kapitalerhalt, weitgehend gerecht zu werden.

Erhöhe dein Ruhestandseinkommen mit Dividendenaktien

Um das zweite Ziel, das zusätzliche Einkommen, zu erreichen, empfiehlt es sich, in Dividendenaktien zu investieren. Und um gleich das Beste vorwegzunehmen: Viele sehr verlässliche Dividendenaktien kommen bereits aus dem Metier der defensiven Aktien. Sprich, Ziel eins und Ziel zwei kommen sich an dieser Stelle gar nicht in die Quere, sondern können sogar noch kombiniert werden.

Wie man die besten Dividendenaktien findet, ist natürlich ebenfalls eine Kunst für sich. Natürlich sollte man nicht lediglich auf die aktuelle Dividendenrendite linsen, sondern sich auch um Dividendenkonstanz, Dividendenwachstum und ein nachhaltiges Ausschüttungsverhältnis kümmern. Übrigens alles Punkte, die ich in einem weiteren Klartext-Artikel über Dividendenaktien thematisiert habe.

Um an dieser Stelle daher ein kleines Zwischenfazit zu ziehen: Defensive verlässliche Dividendenaktien – möglicherweise auch Dividendenaristokraten – aus den Bereichen Lebensmittel, Konsum, Pharma und Hygiene können bereits ein sehr großer Schritt sein, um sich als angehender Ruheständler für diese schöne Zeit zum Ende eines Erwerbslebens gut zu wappnen.

Für alle, die noch etwas mehr wollen …

Nun mag es natürlich noch den einen oder anderen Ruheständler geben, der sich nicht lediglich auf Kapitalerhalt und Einkommen beschränken möchte, sondern zusätzlich noch ein paar Renditeakzente setzen möchte. Für all diejenigen könnte es noch einen weiteren Weg geben, um relativ risikoarm nach wie vor einen Vermögensaufbau betreiben zu können: Beteiligungsgesellschaften.

Mithilfe von Beteiligungsgesellschaften können defensiv angehauchte Ruheständler prinzipiell auch weiterhin von den Entwicklungen in aussichtsreichen Märkten profitieren – ohne sich jedoch dem Risiko von Einzelaktien aussetzen zu müssen.

BB Biotech (WKN: A0NFN3) könnte so beispielsweie eine lukrative und sogar dividendenstarke Gelegenheit sein, um auch weiterhin im innovativen Biotechfeld präsent zu sein. Genauso wie Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), die einen interessanten Querschnitt durch die US-amerikanische Wirtschaft abbildet. Mit solchen in sich breit gestreuten Gelegenheiten kann sogar im Ruhestandsalter auch der weitere Vermögensaufbau relativ sanft gelingen.

Genieße die Zeit!

Das Ruhestandsalter kann somit nach wie vor eine aufregende Zeit sein, in der man auch immer noch an der Börse vertreten ist. Zwar sollte im Regelfall die Zeit der hochspannenden Wetten vorbei sein. Nichtsdestoweniger können defensive Dividendenaktien und Beteiligungsgesellschaften unterm Strich dafür sorgen, dass man seinen finanziellen Zielen in diesem spannenden Lebensabschnitt gerecht werden kann.

Und letztlich das Wichtigste nicht aus den Augen verliert: das Genießen.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien).