"Klartext Energiewende 2019" / Wie steht es um die Umsetzung der Energie- und Klimapolitik in Deutschland?

Berlin (ots) - Deutschlands Energie- und Klimaschutzexpert*innengeben hier ihre Ratschläge zur Ausgestaltung der Energiewende an diePolitik ab. Die Berliner ENERGIETAGE (www.energietage.de) führen imVorfeld ihres Großkongresses die jährliche Umfrage "KlartextEnergiewende 2019" durch.Zu folgenden zentralen Elementen der Energiewende äußernExpert*innen ihre Meinungen:- Gesellschaftliche Akzeptanz- Wirtschaftlichkeit u. Soziale Ausgewogenheit- Ökologische Ausgestaltung und Beteiligungsmöglichkeiten- Ordnungsrecht vs. Anreizinstrumente- politische Handlungsprioritäten in Energiewirtschaft und demGebäudesektor- Fridays for FutureDie Ergebnisse werden am 20. Mai auf den Berliner Energietagen2019 veröffentlicht.An der Umfrage kann unterhttps://energietage.lamapoll.de/Klartext-2019 teilgenommen werden.Die Berliner Energietage finden vom 20. bis 22. Mai statt. Siesind mit 58 Veranstaltungen und über 350 Referent*innen dieLeitveranstaltung der Energiewende in Deutschland.Für die diesjährigen Energietage liegen bereits über 8.000Anmeldungen vor. Es sind noch wenige Restplätze unterwww.energietage.de verfügbar.