Klarstellung: EU verbietet keine Buntstifte und Wasserfarben

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission weist einen Bericht der"Bild"-Zeitung zurück, laut dem die EU Buntstifte und Wasserfarbenverbiete. Tatsächlich erfüllt der größte Teil der betroffenenProdukte bereits die notwendigen Grenzwerte für Blei, wieumfangreiche Tests in Deutschland und Schweden zeigen. Die jüngsteVerschärfung der Grenzwerte für Blei in Spielzeug basiert auf denaktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die bestätigen, dassBlei gerade für Kinder giftiger ist, als man viele Jahre glaubte."Wir kümmern uns um die Sicherheit unserer Kinder - und zwar mit dervollen Unterstützung der Mitgliedstaaten, einschließlichDeutschlands", sagte Richard Kühnel, Vertreter der EuropäischenKommission in Deutschland. "Wir wollen, dass alle Spielzeuge, die imeuropäischen Binnenmarkt verkauft werden, sicher sind für unsereKinder: egal ob Buntstifte oder Teddybären, egal ob in der EUproduziert oder importiert", so Kühnel weiter.Der Vorschlag zur Verschärfung der Grenzwerte für Blei inSpielzeug (nicht nur in Buntstiften, Finger- und Wasserfarben) wurdevon den Mitgliedstaaten beschlossen, einschließlich derBundesregierung. Nachdem im zuständigen Fachausschuss keineEntscheidung gefunden werden konnte, präsentierte die Kommissionihren Vorschlag am 17. Oktober 2016 dem Umweltrat. Weder dasEuropäische Parlament noch die Mitgliedstaaten haben sich bis zumEnde der Prüfungsfrist am 9. Januar 2017 gegen den Vorschlag derKommission ausgesprochen, so dass die Kommission nun rechtlich dazuverpflichtet ist, den Rechtsakt formal anzunehmen.Die schärferen Grenzwerte wurden vorab nicht nur mit denMitgliedstaaten diskutiert, sondern auch mit betroffenenStakeholdern, darunter auch Hersteller von Buntstiften und anderenSpielzeugen.Tatsächlich erfüllt der Großteil der betroffenen Produkte bereitsdie notwendigen Grenzwerte, wie umfangreiche Tests in Deutschlandzeigen: eine in Deutschland durchgeführte Marktübersicht zu Blei inSpielzeugen (in den Jahren 2010 und 2011) führte zu der Erkenntnis,dass der Großteil der möglicherweise betroffenen Spielzeuge bereitsdie vorgeschlagenen strengeren Grenzwerte für Blei erfüllen.Allerdings wurden drei Arten von Malwerkzeugen entdeckt, von deneneinige wenige die strengeren Grenzwerte nicht erfüllen, nämlichFingerfarben, Buntstifte und Wasserfarbenkästen. Von diesen Produktenerfüllen wiederrum 70 bis 80 Prozent bereits die strengerenGrenzwerte, einschließlich der von außerhalb der EU importiertenProdukte. Weitere Tests in Schweden bestätigten diese Situation.Der Kommissionsvorschlag basiert auf den jüngstenwissenschaftlichen Erkenntnissen, die bestätigen, dass Blei giftigerist, als man viele Jahre glaubte. Neueste Daten zeigen, dass eskeinen sicheren Grenzwerte für Blei gibt und dass sogar kleinsteMengen schädlich für die Entwicklung des kindlichen Gehirns seinkönnen.Um das höchste Schutzniveau für Kinder aufrecht zu erhalten, hatdie Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit einen täglichenGrenzwert in Höhe von 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewichtvorgeschlagen. Dieser Grenzwert wurde auch von der EuropäischenChemikalienagentur bestätigt.Der Europäischen Chemikalienagentur zufolge ist derDurchschnittswert von Blei im Blut europäischer Kinder bereitsviermal höher als das vorgeschlagene Niveau. Deshalb sollte jedeweitere Einnahme so weit wie möglich verhindert werden."Die europäischen Sicherheitsanforderungen für Spielzeug gehörenzu den strengsten der Welt, besonders was die Verwendung vonChemikalien in Spielzeug betrifft. Die Sicherheit unserer Kinderkommt zuerst", sagte Kühnel.Die neuen Regeln treten 2018 in Kraft.