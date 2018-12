Klarstellung der B&C Privatstiftung und B&C Industrieholding GmbH (B&C) im Zusammenhang mit UniCredit Gruppe

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

Wien (ots) - 1. Im Rahmen einer Transaktion im Jahre 2008 erwarb B&C sämtlicheGenussrechte an den Industriebeteiligungen der B&C von der UniCredit Gruppe(UniCredit) zurück. B&C zahlte dafür an die UniCredit einen Gesamtkaufpreis vonca. EUR 1,2 Mrd.2. Im Rahmen dieser Transaktion verzichtete die UniCredit ausdrücklich auf ihreStellung als Begünstigte der B&C Privatstiftung und trat jedwede verbleibendengegenwärtigen und jedwede zukünftigen Vorteile und Rechte, sofern überhauptvorhanden, an B&C ab.3. Die Transaktion bezweckte die endgültige rechtliche und wirtschaftlicheTrennung der B&C Privatstiftung von der UniCredit, um der B&C Privatstiftung dieungehinderte Verfolgung ihres Stiftungszwecks zu ermöglichen, insbesondere dieFörderung des österreichischen Unternehmertums.4. Wir haben erfahren, dass die UniCredit Transaktionen in Betracht zieht, umihre angebliche Position als Begünstigte der B&C Privatstiftung - trotz ihresausdrücklichen Verzichts im Jahre 2008 - zu monetarisieren und ihre Position alsLetztbegünstigte zu veräußern.5. Nach Ansicht von B&C Privatstiftung und B&C würde die Verfolgung solcherTransaktionen:a) einen Verstoß der UniCredit gegen geltendes Recht und bestehende Verträgebedeuten, möglicherweise auch jeder Partei, die sich in Kenntnis der Umständefür den Abschluss solcher Transaktionen mit der UniCredit entschließt; undb) nicht dazu führen, dass die durch Verzicht erloschene Position alsBegünstigte oder die Position als Letztbegünstigte übertragen wird.6. B&C Privatstiftung und B&C werden ihre Rechte gegenüber der UniCredit undjedem Dritten, der beabsichtigt, an solchen Transaktionen teilzunehmen, mitallen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen.Kontakt:Jürgen Gangoly, Jörg Wollmann, The Skills Group GmbHPhone: +43 1 5052625-0Email:bc@skills.atDr. Peter Winkler, Partner, Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbHTel: +43 160636470Email:p.winkler@ehlaw.atOriginal-Content von: B&C Privatstiftung, übermittelt durch news aktuell