Unterföhring (ots) - Ist (m)ein Sexleben auch ohne vaginalen Orgasmus erfüllt? Soll ich weiter hoffen, dass sich mein verheirateter Lover von seiner Frau trennt? Macht es Sinn, meine Beziehung fortzusetzen, nur um ein Kind zu bekommen? In "Paula kommt - Der LIVE Talk" beantwortet Sex- und Beziehungs-Expertin Paula Lambert am 12. und 19. August 2020 erstmals in der Prime Time alle Zuschauerfragen rund um Liebe, Lust und Zweisamkeit. Von den Gästen in ihrem Wohnzimmer-Studio, übers Telefon (Tel.: 0800-4766662), per Skype oder via Instagram und Facebook: In den beiden Prime-Time-Specials können die Zuschauer auf allen Wegen ihre Fragen an Paula stellen. Außerdem ermutigt sie ihre Zuschauer, live und direkt in der Sendung eigene Erfahrungen und Lösungsstrategien in Sachen Liebeskummer, Sexflaute oder Beziehungsachterbahn zu teilen. Unterstützung im Studio bekommt Paula Lambert von Podcaster Basti Heinlein ("Heinlein & Weigert - sagt JA zum Leben!"), der die Reaktionen auf die Sendung in den Social-Media-Kanälen von sixx verfolgt, kommentiert und mit Paula diskutiert.Doppeldate der sixx-Ladies: Paula Lambert ist außerdem zu Gast bei ihrer Kollegin Enie van de Meiklokjes in der aktuellen Ausgabe von "Sweet & Easy - Der Podcast". Im Gespräch mit Enie und Comedian Ole Lehmann verrät die Sex- und Beziehungsexpertin nicht nur ihre persönlichen süßen Vorlieben, sondern spricht auch über die (wunderbaren) täglichen Herausforderungen als Mutter zweier Teenie-Söhne. "Sweet & Easy - Der Podcast" sowie Paulas eigener Podcast "Paula kommt - Der Podcast des Scheiterns" sind bei FYEO, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, auf sixx.de und überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar."Paula kommt - Der LIVE Talk" - am Mittwoch, 12. und 19. August 2020 um 20:15 Uhr auf sixx.