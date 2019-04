Klarna Card geht in Deutschland an den Start und bietet neue Bezahlmöglichkeit für Endverbraucher (FOTO)

München (ots) -Klarna, einer der führenden europäischen Zahlungsanbieter, startetheute in Kooperation mit Visa die Klarna Card in Deutschland: Mit derneuen Karte können deutsche Verbraucher nun überall, nicht nuronline, Klarnas reibungsloses Bezahlerlebnis erfahren und flexibelentscheiden, wann und wie sie für ihre Einkäufe bezahlen möchten.Bezahlungen per Android-Smartphone via Google Pay werden von Anfangan möglich sein. Die Klarna Card, die zunächst als Beta-Versionstartet, ist kostenlos und erhebt keine Jahresgebühren oder weitereZusatzkosten. Das Abheben von Bargeld ist mit der Karte bewusst nichtmöglich - Klarna bleibt bei seiner Vision des bargeldlosen Zahlens.Robert Bueninck, General Manager DACH bei Klarna: "Unser Ziel beiKlarna ist es, unseren Kunden ein entspanntes und reibungslosesEinkaufserlebnis zu bieten. Der Start unserer App im Jahr 2017 warbereits ein wichtiger Schritt, um unseren Verbrauchern dabei zuhelfen, ihre persönlichen Finanzen einfach zu verwalten, sodass siemehr Zeit haben, sich auf die schönen Dinge des Lebens zukonzentrieren. Im Rahmen unserer Marktanalysen haben wirfestgestellt, dass insbesondere jüngere, digitale Kunden, die neueFinanzgeneration, die gleiche flexible Nutzererfahrung auch offlineerleben möchten, die sie von Klarna bereits online kennen. Deshalbbringen wir mit unserem Partner Visa die Klarna Card nun auch inDeutschland auf den Markt, die unseren Kunden ermöglicht frei zuentscheiden, wann, wo und wie sie bezahlen wollen. Indem wir die Appund unsere Karte miteinander verbinden, bieten wir Verbrauchernüberall ein einfaches, flexibles und sicheres Nutzererlebnis, das derLebensrealität und den Bedürfnissen eines jedes Einzelnenentspricht."Obwohl Bargeld die vorherrschende Bezahlmethode der Deutschen imEinzelhandel ist (+50 %), verzeichnete der Anteil vonkartengestützten Umsätzen 2017 einen deutlichen Anstieg um 9,8Milliarden Euro auf 196,9 Milliarden Euro (EHI Retail Institute,2018). Kartenzahlungen sind damit deutlich beliebter als sie es inder Vergangenheit waren. Dies gilt insbesondere für Zahlungen ab über30 Euro. Mit Blick auf die sich verändernden Verbraucherbedürfnisseund -präferenzen nutzt Klarna nun das Momentum im Markt und stelltseinen mehr als 30 Millionen deutschen Bestandskunden (von denen 2,4Millionen App-Nutzer sind) und Neukunden die Klarna Card zuVerfügung."Wir freuen uns sehr darüber, mit dem Launch der Klarna Card dieZusammenarbeit zwischen Visa und Klarna zu vertiefen. Sie ist eingutes Beispiel für unseren Ansatz, unser Netzwerk mit innovativenUnternehmen noch stärker zu machen", so Albrecht Kiel, RegionalManaging Director Central Europe bei Visa. "Gemeinsam wollen wir dasbargeldlose Bezahlen zum Vorteil von Verbrauchern und Händlern inganz Europa weiter ausbauen und den Konsumenten ein komfortables,einfaches und sicheres Bezahlerlebnis ermöglichen. Wir sind derÜberzeugung, dass die Klarna Card die Akzeptanz des digitalenBezahlens weiter vorantreiben wird - nicht nur online und mobil,sondern auch am Point of Sale."So funktioniert die Klarna CardKlarna möchte Verbraucher stärken, indem diese eine größereKontrolle und Flexibilität über ihre persönlichen Finanzen erhalten.Deshalb ist die Beta-Version der Klarna Card zum Start für alleerhältlich, die bereits mindestens einmal online via KlarnaRechnungskauf bezahlt und die App heruntergeladen haben. Die Karte,die über die Klarna App und die Klarna Website bestellt werden kann,verfügt über eine Vielzahl von Features, um ein optimalesNutzererlebnis zu ermöglichen. Eine Funktion, die absichtlich fehlt,ist: Nutzer können mit der Karte kein Bargeld abheben. Klarna glaubtfest daran, dass die Zukunft des Zahlungsverkehrs digital ist. DieKlarna Card ist ein weiterer Schritt, um Innovationen und Wandel indiesem Feld voranzutreiben.Die Klarna Card Features sind:- Schnelle und einfache Bezahlungen per Android-Smartphone mitHilfe von Google Pay- Keine jährlich anfallenden Gebühren- Keine anfallenden Gebühren im Ausland- Registrierung über einen innovativen, einfachen und von Klarnaentwickelten Identifizierungsprozess- Freie Auswahlmöglichkeit über die Zahlungsmethode sowie dieMöglichkeit, diese nach Belieben zu ändern (Sofort bezahlen,Später bezahlen (bis zu 14 Tage zinsfrei) oder eine Kombinationaus beiden Methoden, bei der individuelle Zahlungszeitpunktefestgelegt werden können)- Rechnungskäufe können mittels der App in Ratenkäufe umgewandeltwerden- Kontaktloses Bezahlen im Geschäft- Sofortige Push-Benachrichtigungen für alle Transaktionen, auchwenn eine Zahlung abgelehnt wird- Übersicht aller Einkäufe in der App- Individuelle Auswahl des Kartendesigns- Kurzfristiges Sperren oder Blockieren der Karte schnell undeinfach über die App- Falls Kunden darüber hinaus Unterstützung rund um die KlarnaCard benötigen, steht der Kundenservice täglich und rund um dieUhr via App zur Verfügung.Über KlarnaKlarna ist einer der führenden Zahlungsanbieter Europas und einelizenzierte Bank, die das Bezahlerlebnis für Käufer und Händlergrundlegend verändert. Das Unternehmen, das 2005 in Schwedengegründet wurde, ermöglicht Online Shoppern schnell, einfach undsicher offene Zahlungen sofort, später oder in Raten zu begleichen.Klarna arbeitet mit über 100.000 Händlern wie Asos, Spotify,MediaMarkt oder Deutsche Bahn zusammen und beschäftigt aktuell über2.000 Mitarbeiter in 14 Ländern. Im Jahr 2014 übernahm Klarna dieSofort GmbH; im Jahr 2017 erfolgte dann die Akquisition der BillpayGmbH. Zu den Investoren des Unternehmens gehören u.a. SequoiaCapital, Bestseller Group, Atomico, Visa und Permira. WeitereInformationen finden Sie unter www.klarna.deÜber VisaVisa Inc. (NYSE:V) ist weltweit führend beim digitalen Bezahlen.Unser Ziel ist es, die Welt mithilfe des innovativsten,zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerks zu verbinden. Damitwollen wir Verbrauchern, Unternehmen und Volkswirtschaften Wachstumermöglichen. VisaNet, unser fortschrittliches globales Netzwerk fürTransaktionsabwicklung, bietet weltweit sicheres und zuverlässigesBezahlen. Es ermöglicht die Abwicklung von 65.000 Transaktionen proSekunde. Visa legt seinen Fokus auf Innovationen und treibt damit dasrasche Wachstum des vernetzten Handels auf jedem Gerät voran. Visawill es Verbrauchern ermöglichen, an jedem Ort und zu jeder Zeitbargeldlos zu bezahlen. Während sich die Welt von einer analogen hinzu einer digitalen bewegt, setzt Visa seine Marke, Produkte undMitarbeiter sowie sein Netzwerk ein, um die Zukunft des Handelsmitzugestalten. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite(www.visaeurope.com), dem Visa Vision Blog(www.vision.visaeurope.com) und @VisaInEuropePressekontakt:David Zahnpresse@klarna.comOriginal-Content von: Klarna GmbH, übermittelt durch news aktuell