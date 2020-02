Klarinettist Roman Gerber erhält Berenberg Kulturpreis 2020 (FOTO)

Hamburg (ots) - Berenberg Bank Stiftung von 1990 fördert seit 30 JahrenNachwuchskünstlerDen mit 10.000 Euro dotierten Berenberg Kulturpreis erhält der KlarinettistRoman Gerber. Stipendien erhalten die Violoncellistin Anna Olivia Amaya Fariassowie der niederländische Pianist Daan Boertien.Vor 30 Jahren gründeten die Inhaber von Deutschlands ältester Privatbank dieBerenberg Bank Stiftung von 1990. Seitdem hat sie 140 junge, begabteKünstlerinnen und Künstler in Norddeutschland unterstützt. Über 1 Mio. Eurokamen dem kulturellen Nachwuchs bisher zugute. Zur Jubiläumsveranstaltung am 11.Februar in der Hamburger Elbphilharmonie feierten 400 geladene Gäste gemeinsammit den diesjährigen Preisträgern der Stiftung. "Berenberg engagiert sich seitvielen Jahren für die Kultur in Hamburg. Uns ist es ein besonderes Anliegen,Nachwuchskünstler zu fördern, um so Hamburgs Ruf als Kulturmetropole weiter zufestigen", sagt Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftendenGesellschafter von Deutschlands ältester Privatbank.Die Berenberg Bank Stiftung von 1990 vergibt jährlich mit dem BerenbergKulturpreis einen der höchstdotierten Nachwuchspreise in Norddeutschland.Darüber hinaus fördert die Stiftung die Ausbildung von Künstlern durch dieVergabe von Stipendien und Projektförderungen. "Berenbergs Engagement für eineVielzahl von gesellschaftlichen Bereichen, die Förderung von Kunst und Kultur,von Wissenschaft und auch von Unternehmertum machen diese Bank zu einemwichtigen Partner und Mäzen für das kulturelle und gesellschaftliche LebenHamburgs", sagte Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, der die Grüße desSenats überbrachte.Der diesjährige Kulturpreisträger Roman Gerber begeistert sein Publikum mitKlarinettenwerken aus dem Spätbarock bis hin zu Kompositionen, die für ihngeschrieben wurden. Gerade die Verquickung von zeitgenössischer Musik mit dengroßen klassischen Werken liegt dem Klarinettisten sehr am Herzen. Nach seinemStudium an der Hochschule für Musik und Theater in München wurde er in dieKlarinettenklasse an der Musikhochschule Lübeck aufgenommen. Anschließendergänzte Roman Gerber seine Studien im Konzertexamen an der Hochschule für Musikund Theater Hamburg (HfMT). "Roman Gerber ist ein außergewöhnliches Talent, dassein Publikum mit seinem virtuosen und ausdrucksvollen Spiel verzaubert", sagtKuratoriumsmitglied Prof. Elmar Lampson, der den Berenberg Kulturpreis zusammenmit Dr. Hans-Walter Peters überreichte.Besonders bedankte sich Peters bei den Kuratoriumsmitgliedern KatharinaTrebitsch (Filmproduzentin), Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Rauhe (Ehrenpräsidentder HfMT), Prof. Elmar Lampson (Präsident der HfMT) und Prof. Martin Köttering(Präsident der Hochschule für bildende Künste Hamburg, HFBK), die den Vorstandder Stiftung seit vielen Jahren unterstützen.Pressekontakt:BerenbergKarsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56380/4518159OTS: BerenbergOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell