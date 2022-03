Klares Signal für Wachstumskurs: EURONICS verstärkt Vorstand um Michael Rook und Jochen Mauch

Ditzingen (ots) -Aufsichtsrat der Ditzinger Verbundgruppe beruft mit Michael Rook und Jochen Mauch zwei Hochkaräter in den Vorstand / Investitionen in Richtung Wachstum auch auf zweiter Führungsebene: Kai Kürpick übernimmt Einkaufsverantwortung, Dirk Moritz wird Compliance Manager / Alle Positionen zum 01. September 2022 wirksamDer Aufsichtsrat der EURONICS Deutschland e.G. beruft mit Wirkung zum 01. September 2022 Michael Rook und Jochen Mauch einstimmig in den Vorstand der Fachhandelskooperation. Michael Rook wird als Vorstand Strategie, Expansion, Einkauf die Verantwortung für die Wachstumspläne von EURONICS tragen und die zentrale Schnittstelle zu den Markenpartnern und Lieferanten sein. Jochen Mauch wird als Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung dafür sorgen, dass Kunden und Mitglieder von EURONICS gleichermaßen von den neuen Möglichkeiten des Einkaufs in einer hybriden Welt profitieren.Dirk Wittmer, Aufsichtsratsvorsitzender der EURONICS Deutschland e.G.: "Mit der Erweiterung unseres Vorstands unterstreichen wir unseren Wachstumskurs und sind für kommende Herausforderungen im Markt optimal aufgestellt. Wir sind davon überzeugt, dass beide Kollegen den Weg von EURONICS durch ihre jahrelange Erfahrung entscheidend mitgestalten und uns als Unternehmen weiter voranbringen werden. Das zeigt auch das einstimmige Ergebnis unserer Gespräche im Aufsichtsrat. Alle Aufsichtsratsmitglieder stehen geschlossen hinter der Berufung beider Kollegen."Michael Rook berät den Vorstand von EURONICS bereits seit Ende 2017 in wichtigen strategischen Fragestellungen. Vor seiner Tätigkeit als Berater war der Handelsspezialist fast 25 Jahre in Führungspositionen der Media-Saturn-Holding - zuletzt als Holding-Geschäftsführer und CEO von Media-Saturn Deutschland - und hat dort in einer der erfolgreichsten Unternehmensphasen maßgeblich zum nationalen wie internationalen Erfolg beigetragen. "Michael Rook ist nicht nur langjähriger Berater unserer Verbundgruppe und einer der besten Strategen, den die Branche je hatte. Mit seinem herausragenden Knowhow, seinen Führungsqualitäten und seiner vorausschauenden Denkweise wird es ihm gelingen, unseren strategischen Einkauf nachhaltig aufzustellen und die Attraktivität von EURONICS als Partner für Mitglieder und Lieferanten noch weiter zu erhöhen", so Wittmer.Jochen Mauch ist seit 2010 bei EURONICS tätig, derzeit als Chief Digital Officer. Der renommierte Marketeer und Digitalstratege ist maßgeblicher Architekt der Digitalisierungsstrategie und der konsequenten Modernisierung des EURONICS Markenauftritts in den vergangenen Jahren. Mauch bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung im Sales und Marketing in seine neue Rolle ein und zeichnet künftig auch für den Vertrieb der Verbundgruppe verantwortlich. "Mit Jochen Mauch weiß ich einen langjährigen, hochgeschätzten Kollegen an der Spitze, der in der Vergangenheit bereits maßgeblich zum Auftritt und Erfolg von EURONICS beigetragen hat. Mit seinem Gespür für Kundenbedürfnisse und Trends, seinem dezidierten Branchenwissen und der Erfahrung in der erfolgreichen Ausrichtung von Marken, aber eben auch dem Vertrieb, vereint Jochen Mauch die optimale Kombination in einer Person. Es war also die logische Konsequenz seiner Erfahrung und seiner Erfolge, ihn in den Vorstand zu berufen", erklärt Wittmer.Mit der Erweiterung des Vorstands stellt EURONICS sicher, dass der erfolgreiche Wachstums- und Digitalisierungskurs in einem sich schnell verändernden Marktumfeld konsequent weitergeführt wird. EURONICS ist vor und während der Pandemie überdurchschnittlich gewachsen und hat von der erfolgreichen Omni-Channel-Strategie des Unternehmens profitiert. Der Zusammenschluss von 1.143 Händlern sieht für den Fachhandel - gerade durch die Digitalisierung und die wachsenden Anforderungen der Hersteller und der Kunden an den Handel - auch in einer Post-Corona-Welt hervorragende Wachstumschancen.Michael Rook und Jochen Mauch verstärken das derzeit aus Benedict Kober (Sprecher des Vorstands) und Carsten Koch (CFO) bestehende Vorstandsteam. Carsten Koch wird im Vorstand als CFO weiterhin für die Themen Finanzen, Controlling, Verwaltung sowie HR zuständig sein. Seit seiner Berufung in den Vorstand 2019 zeichnet der frühere EDEKA Nord Geschäftsführer und ausgewiesene Genossenschaftsspezialist für die langfristige Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs von Mitgliedern und Zentrale verantwortlich und treibt darüber hinaus wichtige Strategieprojekte voran.Benedict Kober, der das Handeln von EURONICS seit Jahrzehnten wie kein Zweiter prägt, bleibt Sprecher des Vorstands. Er übernimmt mit den Bereichen Logistik und IT ab September zudem zwei Schlüsselressorts in Richtung einer erfolgreichen Zukunft. Ziel ist es, die Logistik noch schneller, flexibler und kundenorientierter zu gestalten. Darüber hinaus ist Kober als Mitglied des Boards die Schnittstelle zu Europas Marktführer EURONICS International. Dort wird er auch künftig die Bedürfnisse der deutschen Verbundgruppe vertreten. "Mein Kollege Carsten Koch und ich begrüßen Michael Rook und Jochen Mauch herzlich in unserem Führungsteam und freuen uns auf die gemeinsamen Aufgaben. Mit der strategischen Entscheidung, alle Unternehmensbereiche auf Vorstandsebene zu heben, und uns in puncto Einkauf, Logistik und Vertrieb noch stärker aufzustellen, tragen wir einer Marktentwicklung Rechnung, die wir geschlossen und tatkräftig, mit wirksamen Strategien und innovativen Konzepten antreiben werden, um so für EURONICS noch mehr Potentiale zu heben", so Kober.Verstärkung des Managements auch auf zweiter FührungsebeneNeben Rook holt EURONICS mit Kai Kürpick als neuen Chief Procurement Officer zum 01. September weitere namhafte Branchen- und Einkaufskompetenz an Bord und gewinnt damit ein hochkarätiges Duo für den Einkauf. Im Zusammenspiel mit dem Vorstand und insbesondere Michael Rook, mit dem Kai Kürpick eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, wird es die Aufgabe des bisherigen Media-Saturn-Einkaufsleiters sein, die Verbundgruppe bei den Lieferanten in einer immer komplexer werdenden Absatz- und Supply Chain-Welt als einen noch attraktiveren Absatzkanal zu verankern.Abgerundet wird die Neubesetzung der oberen Führungsebenen durch Dirk Moritz als neuen Compliance Manager der EURONICS Deutschland e.G.. Mit seiner Ernennung wird der zunehmenden Bedeutung der Einhaltung von juristischen und sozialen Standards, sowohl in der Organisation als auch im Umgang mit Kunden, Partnern und Lieferanten, Rechnung getragen. Moritz wird diese wichtige Aufgabe zusätzlich zu seiner Rolle als Geschäftsführer bei EURONICS Berlet ausüben, die er seit 2018 innehat. Dafür steht die EURONICS Deutschland eG mit ihrem Claim "Für dein bestes Zuhause der Welt". Durch die breitvernetzte Infrastruktur bietet EURONICS neben dem umfangreichen Portfolio an Consumer Electronics und Home Appliances auch Service- und Dienstleistungen auf höchstem Niveau - vor Ort im stationären Handel, zu Hause beim Kunden und online auf www.euronics.de.Ein hohes Maß an Expertise und herausragende Beratungskompetenz gehören ebenso zum Markenkern wie regionale Verbundenheit, ein innovatives Multichannel-Konzept sowie eine konsequente Zukunftsstrategie. Mit dem exklusiven Vertrieb des Aiways U5 in Deutschland verkauft EURONICS als erster Elektronikhändler seit 2020 auch E-Autos und startet damit in ein neues Zeitalter der Elektromobilität. Hinzu kommen weitere E-Mobility-Produkte - vom nachhaltigen E-Speicher bis zur Ladeinfrastruktur. In Kombination mit zahlreichen Angeboten rund um Energieeffizienz und dem neu geschaffenen Warenbereich "Erneuerbare Energien" etabliert sich EURONICS als führender Elektronikhändler beim Thema Energiewende.Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete die EURONICS Deutschland eG so einen Zentralumsatz von 1,58 Milliarden Euro. EURONICS Deutschland ist Teil des Einkaufs- und Marketingverbundes EURONICS International mit Sitz in Amsterdam. Mit mehr als 8.500 Standorten und rund 27 nationalen Einzelhandelsorganisationen in 35 Ländern erzielte die Verbundgruppe 2020 einen Jahresumsatz von 21,5 Milliarden Euro und zählt zu den Vorreitern der Branche.www.euronics-deutschland.dePressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich an:LHLKSarah GlasTel.: 089/ 72 01 87 28E-Mail: euronics@lhlk.deEURONICS Deutschland eGTel.: 0 71 56 / 933 1401E-Mail: presse@euronics.deOriginal-Content von: EURONICS Deutschland eG, übermittelt durch news aktuell