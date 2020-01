Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Berlin (ots) - Coca-Cola investiert weiter in zuckerfreie und zuckerreduzierteGetränke. Zum Auftakt des Jahres widmet das Unternehmen diesen Getränkevarianteneine eigene Werbekampagne, der Entertainer Ross Anthony sein Gesicht leiht.Unter https://probiergratis.de/ können Konsumenten derzeit gratis diezuckerfreien und zuckerreduzierten Varianten der Klassiker aus dem HauseCoca-Cola probieren.Bjorn Jensen, seit Oktober 2019 Geschäftsführer von Coca-Cola in Deutschland,Dänemark und Finnland, stellt heraus: "Ein Drittel unseres Sortiments istbereits kalorienreduziert. Absoluter Liebling bei Verbrauchern ist die Coca-ColaZero Sugar. Seit ihrer Einführung wächst sie Jahr für Jahr im zweistelligenProzentbereich. Wir halten an unserem Kurs fest, die zuckerfreien undzuckerreduzierten Varianten intensiv zu bewerben - und sie in diesem Fall sogargratis zum Probieren anzubieten. Damit bekennen wir uns deutlich dazu, unserenBeitrag zur nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie der Bundesregierungzu leisten." Gleichzeitig will das Unternehmen seinen Konsumenten weiterhin einebreite Auswahl an klassischen und zuckerfreien bzw. zuckerreduzierten Getränkenbieten: In Deutschland sind das 80 verschiedene Getränke. "Wir wollen, dassVerbraucherinnen und Verbraucher selbst entscheiden können. Und wir investierenstark, damit die Verbraucher unsere zuckerfreien Varianten kennen, probieren unddann entscheiden können, was ihnen am besten schmeckt und was am besten zu ihremLebensstil passt", so Jensen.Zum Hintergrund: Coca-Cola hat auf europäischer Ebene - und damit auch hier inDeutschland - eine Selbstverpflichtung abgegeben: Bis Ende des Jahres soll derdurchschnittliche Zuckergehalt im Portfolio der Erfrischungsgetränke um zehnProzent im Vergleich zu 2015 sinken. Das Unternehmen macht dabei kontinuierlicheFortschritte. Nach der klassischen Coca-Cola steht Coca-Cola Zero Sugarinzwischen auf Platz 2 der meistverkauften Cola-Getränke in Deutschland, darauffolgt auf Platz 3 die Coca-Cola Light Taste - also vor allen Mitbewerbern. Jedesdritte Getränk aus dem gesamten Portfolio des Hauses Coca-Cola Deutschland istkalorienfrei oder kalorienreduziert.Pressekontakt:Laura FölmerManager CommunicationsCoca-Cola Deutschland GmbHpresse@coca-cola.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7974/4494333OTS: Coca-Cola DeutschlandOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell