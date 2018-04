Klarer Trend: Deutsche wollen smarter wohnen / Deloitte-Studie zeigt: Verbraucherinteresse an Smart Home ist groß, Datenschutz bleibt ein Thema

--------------------------------------------------------------Deloitte Smart Home Studiehttp://ots.de/gQ38oZ--------------------------------------------------------------München (ots) - Das Smart Home gilt seit einigen Jahren als derStandard von morgen - umso mehr, da viele Komponenten bereits heuteRealität sind. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an dieWachstumspotenziale. Tatsächlich hat sich das Smart Home "in denKöpfen" bereits vielfach etablieren können, das Interesse wächst.Aber auch die Skepsis steigt: Wie der aktuelle Deloitte Smart HomeConsumer Survey zeigt, sind insbesondere die Bedenken im Hinblick aufDatenschutz und -sicherheit nicht geringer geworden. Die Bereitschaftzum Teilen von Daten nimmt dennoch zu. Abseits dessen sind dieErfahrungen der Anwender mehrheitlich gut bis sehr gut. Besondersgefragt bzw. verbreitet sind vernetzte Lautsprecher sowieintelligente Schalter und Steckdosen. Hausnotrufsysteme genießen alseinziger Zusatzdienst ebenfalls eine hohe Akzeptanz im Markt.Generell stehen Komfort und Sicherheit an erster Stelle bei denNutzungsgründen. Gesteuert werden die entsprechenden Systeme - beidenen die Mehrheit offene Plattformen gegenüber geschlosseneneindeutig vorzieht - überwiegend per Smartphone und App."Von einem Boom zu sprechen, wäre noch verfrüht, aber dieVerbreitung von Smart Home-Komponenten nimmt zu. Insgesamt steigenAkzeptanz und Interesse, wenn auch im Hinblick auf sensible Bereichewie etwa Türschlösser noch Vorbehalte existieren. Der Kenntnisstandist bei nahezu allen Altersgruppen deutlich gestiegen", erklärt Dr.Gunther Wagner, Director Technology bei Deloitte.Smart Home-Komponenten werden immer interessanterRund 13 Prozent der Haushalte in Deutschland haben heute einensmarten Lautsprecher, sechs Prozent ein intelligentes Reinigungsgerät- und 14 Prozent einen Mediaserver. Andere Devices und Systemebewegen sich zwischen vier und fünf Prozent Verbreitung. Dasgrundsätzliche Interesse an der Anschaffung beläuft sich jedochdurchgehend auf 20 bis 30 Prozent. Insgesamt ist die Verbreitungsmarter Devices für das Zuhause in den letzten drei Jahren deutlichgestiegen, bei Lautsprechern, Leuchten und Thermostaten um 50 bis 67Prozent. Hausnotrufsysteme hingegen stagnieren, Mediaserver legtennur um acht Prozent zu.Wer es hat, liebt esMehr als die Hälfte der Nutzer von Smart Home-Systemen istzufrieden. Immerhin 87 Prozent verwenden sie regelmäßig, vor allemVerbraucher zwischen 25 und 45 Jahren. Im Vordergrund steht dabei derWunsch nach mehr Komfort (56%) und nach zusätzlicher Sicherheit(49%). Im Hinblick auf smarte Heizthermostate spielt natürlich auchder Kostenaspekt eine substanzielle Rolle (38%). In den letztenJahren sind den Verbrauchern offensichtlich immer mehr Gründe undAnlässe eingefallen, sich für Smart Home-Komponenten zu erwärmen -was auf einen insgesamt höheren Informationsstand schließen lässt. Sospielt jetzt auch das Motiv Umwelt eine stärkere Rolle (20% derNennungen).Vorbehalte bei Kosten und SicherheitSkeptiker gibt es vor allem im Hinblick auf den Datenschutz unddie Sicherheit der übermittelten Informationen. Für genau ein Drittelist das ein Grund, Smart Home-Lösungen links liegen zu lassen.Übertroffen wird die Sicherheits- nur von der Kostenfrage: 38 Prozentfinden die Systeme zu teuer, jedoch sank die Zahl der Nennungen umsechs Prozentpunkte gegenüber 2015. 22 Prozent finden die Technologienoch zu wenig ausgereift, für 15 Prozent ist die Installation zukompliziert: eine Zunahme um drei Prozentpunkte. Gestiegen istebenfalls die Befürchtung einer zu komplexen Bedienung.Bereitschaft zum Datenteilen nimmt zuDie Datensicherheit ist entscheidend - und obwohl die allgemeineSkepsis weiterhin groß zu sein scheint, sind mehr Menschen bereit,ihre Daten zu teilen. Waren 2015 noch 57 Prozent zu keinerleiKompromissen bereit, sind es jetzt nur noch 52 Prozent. Dafür würden14 Prozent in jedem Fall, 34 Prozent unter bestimmten Bedingungenteilen (2015: 12 bzw. 31%). Die Jungen zeigen sich erwartungsgemäßoffener als die Älteren. Dabei vertrauen auch sie eher Anbietern ausder Consumer Electronics- und Telekommunikationsbranche als dengroßen Internetfirmen.Steuerung: Touch schlägt Sprache - nochDie zentrale Steuereinheit für Smart Home-Komponenten ist dasSmartphone - und nahezu nur das Smartphone, denn Tablets, Laptopsoder andere Alternativen werden kaum präferiert. Trotz generellerAufgeschlossenheit zeigen sich die Nutzer auch in punktoSprachassistenten zurückhaltend: Bevorzugt werden eindeutig noch Appsim Verbindung mit Touch-Steuerung.Offene Plattformen bevorzugt - mieten nicht attraktivGeschlossene Systeme "aus einer Hand" haben insbesondere bei derHandhabung ihre Vorteile - werden aber nur von älteren Nutzerngeschätzt. Alle anderen bevorzugen offene Plattformen mit derMöglichkeit, das Smart Home nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.Immerhin 71 Prozent ist das wichtig oder sogar sehr wichtig -insbesondere in der Altersgruppe 18 bis 44 Jahre. Konservativerzeigen sich die Studienteilnehmer bei der Frage nach Kauf oder Miete:Für ganze zwei Drittel kommt nur der einmalige käufliche Erwerbinfrage, nur 14 Prozent können sich ein Abonnement oder ein anderesgebührenbasiertes Modell vorstellen. Dabei zeigen sich die Älterenetwas weniger ablehnend als jüngere Verbraucher."Die Studie liefert einige sehr wichtige Erkenntnisse - zumBeispiel, dass eine ausschließliche Fokussierung auf Mietmodelleebenso wenig erfolgversprechend ist wie das Angebot kompakter,geschlossener Systeme ohne individuelle Erweiterungsoptionen. Sokönnten Consumer Electronics-Hersteller zum Beispiel attraktiveBundles entwickeln, TK-Firmen ihre Connectivity-Kompetenzenausspielen oder Energieversorger ihre große Kundenbasis für dieVermarktung nutzen. 