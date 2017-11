Unterföhring (ots) - Prime Time-Sieg: ProSieben gewinnt mit "TheVoice of Germany" und hervorragenden 20,0 Prozent Marktanteil(Zuschauer 14-49 Jahre) die Prime Time am Donnerstag.Das Lifestyle Magazin "red." schauten im Anschluss noch sehr gute16,8 Prozent in der jungen Zielgruppe (14-49 Jahre).Und diese Talente treten in der dritten Ausgabe der Battles amSonntag, 26.11., um 20:15 Uhr in SAT.1 an: Alexandra Sutter (44,Bludesch/Österreich), Christina Rodriguez (21, Cents/Luxemburg),Daniel Castro Dominguez (19, Schöneberg), Filiz Arslan (20,Ensdorf/Saarland), Isabelle Jasmin Plaue (32, Stuttgart), JohannesPinter (19, Schattendorf bei Wiener Neustadt, Österreich), JuliaSchüler (26, Weissach im Tal), Kim Friehs (23, Unna), Lara SamiraWill (17, Berlin), Malina Stark (22, Mutterstadt bei Mannheim),Michael Kutscha (26, Wuppertal), Michel Oehrlein (27, Mainz), PishtarDakaj (32, Bietigheim-Bissingen), Sebastiàn Millepied (18, Garchingbei München), Simon Zawila (37, Bielefeld), Tiago Ribeiro da Costa(19, Reutlingen), Yagmur Yagan (22, Germering bei München)Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Tickets für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tourunter www.tickethall.de.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 24.11.2017(vorläufig gewichtet: 23.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Anita Richtmann Tel.089-9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. 030-3198-80822,089-9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell