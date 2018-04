Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) - #GNTM gewinnt viele Zuschauer: Hervorragende16,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten amDonnerstagabend bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", wieHeidi Klums Nachwuchsmodels in die luxuriöse Modelvilla in denHollywood Hills einzogen. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time amDonnerstag. Für Bruna (24, Offenbach) und Victoria (19,Erbreichsdorf, AT) gab es kein Foto von Heidi Klum."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 13.04.2018(vorläufig gewichtet: 12.04.2018)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30]31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell