Klarer Kurs im Kampf gegen den Klimawandel gefordert / Brot für die Welt legt Jahresbilanz vor - Viertbestes Spendenergebnis seit Gründung - Klimawandel lässt Hungerzahlen ansteigen

Berlin (ots) - Angesichts steigender Hungerzahlen mahnt Brot fürdie Welt mehr Einsatz gegen den Klimawandel an. Zum dritten Mal inFolge hat sich die Zahl der weltweit Hungernden erhöht auf jetzt 821Millionen Menschen. Eine Hauptursache ist der weltweiteTemperaturanstieg. Extremwetterereignisse, Überschwemmungen undDürren vernichten immer öfter die Lebensgrundlage vieler Menschen unduntergraben Chancen auf Entwicklung. Cornelia Füllkrug-Weitzel, diePräsidentin von Brot für die Welt, sagt: "Die Folgen des Klimawandelstreffen vor allem die Menschen, die den Klimawandel am wenigstenverursacht haben, und sie treffen sie in ihrer Existenz. Sie verfügenüber die wenigsten Ressourcen, müssen aber gigantische Kosten tragen,um Katastrophen zu bewältigen und ihre Lebens- und Wirtschaftsweiseden neuen Bedingungen anzupassen." Internationale Unterstützung vonden Verursachern des Klimawandels bekommen sie dabei nur ungenügend.Um den weltweiten Temperaturanstieg zu begrenzen, ist eineschnelle Senkung der CO2-Emissionen der zentrale Hebel. Es brauchtein Klimaschutz-Sofortprogramm und einen verbindlichen Reduktionspfadfür alle Sektoren, sowie eine ehrliche Bepreisung allerCO2-Emissionen und einen zügigeren Einstieg in den Kohleausstieg."Dass die Ausstiegs- und Veränderungsszenarien sozial, fair undgerecht gestaltet werden müssen, ist für uns keine Frage. Das giltsowohl im eigenen Land wie weltweit", so Füllkrug-Weitzel. "DieBundesregierung muss endlich einen klaren Kurs einschlagen. DieKosten des Klimawandels, die weltweit und bei uns entstehen, wennnichts getan oder weiter gezaudert wird, werden von der Politikausgeblendet. Je weniger wir heute gegen den Klimawandel tun, umsoteurer kommt er alle zu stehen."Mit Blick auf die Debatte um die Seenotrettung sagteFüllkrug-Weitzel bei der Präsentation der Jahresbilanz in Berlin:"Dass man Menschen auf dem Weg nach Europa absichtsvoll, nämlich zurAbschreckung, sterben lässt, ist ein humanitäres Armutszeugnis fürdie EU. Damit verrät sie die Werte und Ziele, um deretwillen siegegründet wurde. Es bedurfte der Zivilcourage der jungen KapitäninRackete, dass wenigstens eine gesellschaftliche Debatte überMigration und Menschlichkeit angestoßen wurde." An dieBundesregierung gerichtet sagte sie: "Die Kooperation mit derlibyschen Küstenwache muss beendet werden. Lassen Sie nicht längerzu, dass Bootsflüchtlinge völkerrechtswidrig an ihre Peiniger inlibyschen Lagern zurücküberstellt werden, wo ihnen jeglicher Schutzverweigert wird."Einnahmen und AusgabenBrot für die Welt hat die Spenden und Kollekten im vergangenenJahr um 1,8 Millionen Euro oder 2,9 Prozent auf 63,6 Millionen Eurosteigern können. Das ist das viertbeste Spendenergebnis seit derGründung des evangelischen Hilfswerks vor 60 Jahren.Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt Mittel deskirchlichen Entwicklungsdiensts (55,7 Mio. Euro) sowie staatlicheMittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung (BMZ; 168,3 Mio. Euro). Insgesamt standen Brot für dieWelt 307 Millionen Euro (2017: 282 Mio. Euro) zur Verfügung. Das istein Plus von knapp neun Prozent.Brot für die Welt hat 2018 auch mehr Mittel für die weltweiteArbeit eingesetzt: Die Ausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 27,8Millionen Euro oder zehn Prozent auf rund 305 Millionen Euro an. Neubewilligt wurden 726 Hilfsprojekte, darunter haben Projekte zurErnährung und ländlichen Entwicklung den größten Anteil. Hier spieltdie Anpassung an den Klimawandel eine zunehmend wichtige Rolle. AufProjektausgaben entfielen insgesamt 91,2 Prozent aller Mittel. DieAusgaben für Verwaltung lagen bei 6,2 Prozent, für Werbung undallgemeine Öffentlichkeitsarbeit wurden 2,6 Prozent der Mittelaufgewendet.Brot für die Welt ist das Hilfswerk der evangelischen Landes- undFreikirchen. Einschließlich der neu bewilligten Projekte förderte dasevangelische Hilfswerk im vergangenen Jahr mehr als 1500 Projekte in90 Ländern.Zahl der Hungernden:Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO waren imvergangenen Jahr 821 Millionen Menschen unterernährt. Das bedeuteteinen Anstieg um knapp 10 Millionen Menschen gegenüber dem Vorjahr.Ursachen sind vor allem Klimaveränderungen, Kriege und die Folgen derWirtschaftskrise 2008/2009. Damit entfernt sich die Weltgemeinschaftvon ihrem in der Agenda 2030 gefassten nachhaltigen Entwicklungsziel,den Hunger bis 2030 zu beenden.Hinweis für Redaktionen:Für Ihre Recherche steht eine digitale Pressemappe mit demJahresbericht, Pressefotos, (interaktiven) Infografiken und Downloadsbereit: www.brot-fuer-die-welt.de/bilanz Eindrücke von derJahres-Pressekonferenz auf Twitter @BROT_furdiewelt, #brotbilanzFootage: Zur Projektarbeit von Brot für die Welt bieten wirBewegtbild zum Thema Fairer Handel am Beispiel Bananenbauern in Peruan. https://mediapark.brot-fuer-die-welt.de/footage/Pressekontakt:Renate Vacker, renate.vacker@brot-fuer-die-welt.deTel.: 030 65211 1833 oder 0174 3020158Original-Content von: Brot für die Welt, übermittelt durch news aktuell