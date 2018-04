Klarer Aufwärtstrend für ProSiebenSat.1 TV Deutschland im März

Unterföhring (ots) - Im März legen alle deutschen Free-TV-Senderder ProSiebenSat.1-Gruppe (SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku) im Vergleich zum Vormonatdeutlich zu: Die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland steigernihren Marktanteil im März auf 28,0 Prozent (Februar: 25,9% MA). ZumVergleich: Der Abstand zur IP-Gruppe beträgt +3,2 Prozentpunkte, dieSender RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv, NITRO, und RTLplus sinken im Märzauf einen Marktanteil von 24,8 Prozent (Februar: 25,0% MA).Die Senderergebnisse im Einzelnen:SAT.1 macht wach und kriegt den März richtig gut gebacken! MitBestwerten am frühen Morgen (20,5% MA für"SAT.1-Frühstücksfensehen"), starken Abspeckern am Sonntagnachmittag(bis zu 13,2% MA für "The Biggest Loser") und jungen Talenten amSonntagabend ("The Voice Kids" mit bis zu 12,4% MA), einer überauserfolgreichen Comedy-Oster-Überraschung ("Genial daneben - DieOstershow": 13,7% MA) sowie heißen Kuchenkreationen zum Finale (12,5%MA für "Das große Promibacken") macht SAT.1 den März zu einemsehenswerten Monat mit im Schnitt 8,5 Prozent Marktanteil. In seinerRelevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielt SAT.1 8,4 ProzentMarktanteil. So kann es weitergehen: SAT.1 feiert ab 6.4. Lucky Weeksmit sieben Luke-Mockridge-Prime-Time-Shows, im "Hotel Herzklopfen"erfüllen sich Senioren ab 60 ihren Traum von der großen Liebe (ab22.4.) und in den Final-Shows von "The Voice Kids" (15.4.) sowie "TheBiggest Loser" (22.4.) werden kleine und große Gewinner gekürt.Marktführer! ProSieben ist die erste Adresse für junge ZuschauerWer jung ist, schaut ProSieben. Mit mehr als doppelt so vielZuschauern wie Das Erste und das ZDF zusammen zeigt ProSieben imMärz, dass es die erste Adresse für junge Zuschauer in Deutschlandist. 12,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-39 J.) machen ProSieben indieser Zielgruppe zum Marktführer. Bei den 14- bis 49-Jährigen setztProSieben im März seinen Aufwärtstrend fort: Nach 8,7 Prozent(Dezember 2017), 8,7 Prozent (Januar 2018) und 9,1 Prozent (Februar2018) steigert sich ProSieben auf gute 9,4 Prozent Marktanteil. ImProSieben-Programm überzeugen vor allem erfolgreiche Shows: Samstagspunktet der Sender mit "Das Ding des Jahres", "Die Beste Show derWelt" oder "Galileo Big Pictures", donnerstags begeistert "Germany'snext Topmodel - by Heidi Klum" die Zuschauer. Und die neue Show "LateNight Berlin" setzt montags in der Late Akzente.kabel eins legt zu - mit starker Access und verlässlicher PrimeTime Erfolgreiche Factual-Formate und Spielfilme bescheren kabel einsim März ein Plus von 0,3 Prozentpunkten. Damit schließt der Senderden Monat mit guten 4,9 Prozent Marktanteil ab (Februar 2018: 4,6%MA). Zum Quoten-Genuss tragen am Vorabend vor allem Starkoch MikeSüsser in "Mein Lokal Dein Lokal - Der Profi kommt" und das kabeleins-Magazin "Abenteuer Leben täglich" bei (bis zu 8,2% MA). In derPrime Time punkten Betrüger-Schreck Peter Giesel in "Achtung Abzocke- Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?", "Abenteuer Leben amSonntag" und Fiction-Klassiker wie "Extreme Rage" mit bis zu 8,6Prozent Marktanteil. Im April gibt kabel eins weiter Gas: Acht taffeFrauen zeigen in "Die Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" (ab8.4.), wo es lang geht. Und Frank Rosin hilft erfolglosen Gastronomenwieder auf die Spur ("Rosins Restaurants" ab 17.4.).sixx setzt starke Performance im März fort sixx legt erneut einenstarken Monat hin und liegt mit 1,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)sowohl über dem Vormonat (Februar 2018: 1,3% MA) als auch demVorjahresmonat (März 2017: 1,1% MA). Und auch in dersixx-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen läuft es mit2,1 Prozent hervorragend. Neben den erfolgreichen Serien am Dienstagkann u.a. der Start der neuen Eigenproduktion "Paula kommt ... amTelefon" punkten. Köstliche Quoten gibt es auch für die neue JamieOliver-Show "Quick & Easy - Jamie's 5 Zutaten Küche" mit bis zu 4,9Prozent Marktanteil (F. 14-39 J., Z. 14-49 J.: 3,3% MA). Ausblick:Neue Intrigen spinnen "The Royals" im April im britischen Königshaus.sixx zeigt die vierte Staffel als deutsche Erstausstrahlung ab dem23.4.SAT.1 Gold glänzt mit Rekord-MonatSAT.1 Gold feiert mit hervorragenden 1,8 Prozent Marktanteil denbesten Monat seit Senderstart - ein Plus von 0,5 Prozentpunkten imVergleich zum Vorjahresmonat (Z. 14-49 J., März 2017: 1,3% MA,Februar 2018: 1,6% MA). In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis64-jährigen Frauen holt SAT.1 Gold mit hervorragenden 2,8 ProzentMarktanteil einen Jahresbestwert und steigert den Marktanteil imVergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls um 0,5 Prozentpunkte (März2017: 2,3% MA, Februar 2018: 2,5% MA). Im April bringen in"Hundebabys - Chaos auf vier Pfoten" quirlige Welpen das Leben ihrerBesitzer durcheinander - und ihre Herzen zum Schmelzen (ab 12.4.).ProSieben MAXX feiert den stärksten März seit SenderstartFrühlingsgefühle für ProSieben MAXX: Der Männersender schließt denMonat mit sehr starken 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen ab - der beste März seit Senderstart und +0,4Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (März 2017: 1,1% MA). Am 21.3.feiert ProSieben MAXX mit 2,9 Prozent den besten Tagesmarktanteilseiner Sendergeschichte. In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis39-jährigen Männer kommt der Sender auf starke 2,6 ProzentMarktanteil. Quoten-Garanten im März sind u.a. die Anime-Formate amVorabend (bis zu 4,9% MA). Das wöchentliche eSports-Magazin "raneSports" erzielt mit 3,6 Prozent Marktanteil einen neuenStaffelbestwert. Im April gibt es wieder American Football live aufProSieben MAXX - mit dem NFL Draft 2018 in der Nacht auf Donnerstag,26.4.Rekord-Monat für kabel eins Dokukabel eins Doku steigert sich im März auf 0,6 ProzentMonatsmarktanteil und markiert damit eine neue Bestmarke. Besondersüberzeugen konnten unter anderem Daytime-Formate wie "Dieverrücktesten Häuser der Welt" mit Top-Werten von bis zu 1,5 Prozent(beide Werte: Z. 14-49 J.). Highlight im April: Die neuen Folgen von"Polizeieinsatz Alaska" und "Die Gesetzeshüter der Wildnis" startenam Samstag, 7.4., um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.Basis: Alle TV-HH DE [deutschsprachig]. Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research. Basis: Alle TV-HH DE [deutschsprachig]. Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.04.2018 für den Zeitraum 01.03.-31.03.2018; vorläufig gewichtet: 28.03.-31.03.2018. Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.