Klare Trendwende sichtbar, wo Innovation in Europa stattfindet, denn britische Universitäten verlieren beim dritten jährlichen Reuters Top 100-Ranking: Europas innovativste Universitäten

Universitäten im Vereinigten Königreich fallen kumulativ um 35Plätze ab, während deutsche und schweizerische Universitäten besserePlätze verbuchen. Politische Unsicherheit könnten dafürverantwortlich sein, dass ein klarer Umschwung darüber zu erkennenist, wo europäische Innovation anzusiedeln ist. So lautet das Fazitaus der dritten jährlichen Rankings-Liste von Reuters über Europasinnovativste Universitäten. Diese Liste ermittelt diejenigenBildungseinrichtungen, die sich am meisten für die Förderung vonForschung einsetzen, neue Technologien erfinden und zum Fortschrittder globalen Wirtschaft beitragen, und stuft die Universitäten dannin eine Rangfolge ein.Der Trend wird am deutlichsten durch die Summe allerRangänderungen für die Bildungsinstitutionen jedes Landes: die 23deutschen Universitäten auf der diesjährigen Liste stiegen um 23Plätze nach oben, d. h. mehr als jedes andere Land. Die Schweizfolgte als zweites Land mit fünf Universitäten und einem Anstieg vonacht Plätzen. Im Gegensatz dazu standen die 21 aufgelistetetenUniversitäten im Vereinigten Königreich, die kumulativ um 35 Plätzeabstiegen.In der Einleitung des Rankings kommt man zu der Schlussfolgerung,dass der Brexit des Vereinigten Königreichs aus der EuropäischenUnion zwar fast noch ein Jahr entfernt sei, die europäischeWissenschaftsgemeinde sich aber bereits von Großbritannienverabschiedet habe zugunsten von Forschungsinstitutionen auf demKontinent. In einer im Februar 2018 veröffentlichten Studie vombritischen Centre for Global Higher Education wird berichtet, dassviele deutsche Hochschulangehörige den Brexit als einen "Vorteil"betrachten und hoffen, diesen nutzen zu können, um britischeWissenschaftler für deutsche Universitäten zu gewinnen. Im Gegenzugberichten britische Hochschulangehörige, dass ihre eigenenforschenden Postdoktoranden keine Positionen im VereinigtenKönigreich anstreben und stattdessen in der EU oder den VereinigtenStaaten tätig werden möchten.Laut des Rankings könnte sich die Situation verschlimmern, währendder Brexit vonstattengeht: In einer Studie, die die School ofInternational Futures für die britische Royal Society im November2017 durchgeführt hat, wird ein mögliches Großbritannien nach demEU-Austritt beschrieben, in dem Universitäten um eine schrumpfendeZahl von Fachleuten konkurrieren, Projekte verschwinden, die früherüber EU-Mittel gefördert wurden, Wissenschaftler weniger Einladungenerhalten, sich Hochschulkonsortien anzuschließen und an Konferenzenteilzunehmen, und die Zusammenarbeit mit dem Ausland limitiert ist.In ähnlicher Weise könnten in der EU niedergelassene Unternehmen, dieForschung an Universitäten finanzieren, es vorziehen, ihreInvestitionen innerhalb der Region zu halten, um so die steuerlichenund regulatorischen Probleme einer Zusammenarbeit mit britischenInstitutionen nach dem Brexit zu vermeiden.Die innovativste Universität in Europa ist im dritten Jahr inFolge die KU Leuven in Belgien. Als niederländischsprachigeHochschule, die im belgischen Flandern beheimatet ist, wurde die KULeuven im Jahr 1425 von Papst Martin V gegründet und sie produziertkontinuierlich eine hohe Zahl von einflussreichen Neuentdeckungen.Patente, die von KU-Wissenschaftlern angemeldet wurden, werdenhäufig von anderen Forschern in Wissenschaftskreisen und in derPrivatwirtschaft zitiert. Dies ist eines der zentralen Kriterien imRanking von Reuters, das in Zusammenarbeit mit Clarivate Analytics,einem globalen Datenunternehmen für zuverlässige Erkenntnisse undAnalysen, erstellt wurde. Das Ranking basiert auf empirischen Daten,unter anderem auf Patentanmeldungen von Derwent Innovation und aufZitationsangaben von wissenschaftlichen Arbeiten vom Web of Science.Insgesamt blieben die meisten Spitzenplätze des Rankings derinnovativsten Universitäten Europas unverändert im Vergleich zumletzten Jahr. Das britische Imperial College London und dieUniversity of Cambridge konnten ihren zweiten bzw. dritten Platz imdritten aufeinanderfolgenden Jahr halten.Andere führende Institutionen wechselten nur geringfügig ihrenListenplatz, beispielsweise die Eidgenössische Technische HochschuleLausanne (einen Platz nach oben auf vier), die UniversitätErlangen-Nürnberg (einen Platz nach oben auf fünf) und die TechnischeUniversität München (zwei Plätze nach unten auf sechs).Weitere Informationen zu den Reuters Top 100: Europas innovativsteUniversitäten, einschließlich einer detaillierten Methodik undProfile der Universitäten, findet man unterwww.reuters.com/innovative-universities-europe-2018.Reuters Top100: DieinnovativsteneuropäischenUniversitätenRang Institution Land1 KU Leuven Belgien2 Imperial College London VereinigtesKönigreich3 University of Cambridge VereinigtesKönigreich4 Eidgenössische Technische SchweizHochschule Lausanne5 Universität Erlangen-Nürnberg Deutschland6 Technische Universität München Deutschland7 University of Manchester VereinigtesKönigreich8 Universität München Deutschland9 Technische Universität DänemarkDänemarks10 Eidgenössische Technische SchweizHochschule Zürich11 University College London VereinigtesKönigreich12 Technische Universität Delft Niederlande13 Universität Zürich Schweiz14 University of Oxford VereinigtesKönigreich15 Universität Basel Schweiz16 Universität Montpellier Frankreich17 Universität Leiden Niederlande18 Pierre & Marie Curie FrankreichUniversität - Paris 619 Universität Paris Descartes - FrankreichParis 520 Ruprecht-Karls-Universität DeutschlandHeidelberg21 Johannes Gutenberg-Universität DeutschlandMainz22 Freie Universität Berlin Deutschland23 Technische Universität NiederlandeEindhoven24 Universität Freiburg Deutschland25 Universität Paris Sud - Paris Frankreich1126 Charité Universitätsmedizin DeutschlandBerlin27 Humboldt-Universität zu Berlin Deutschland28 Universität Grenoble Alpes Frankreich29 Technische Universität Dresden Deutschland30 Universität Bordeaux Frankreich31 Karlsruher Institut für DeutschlandTechnologie32 Universität Oslo Norwegen33 Universität Gent Belgien34 University of Birmingham VereinigtesKönigreich35 Universität Claude Bernard - FrankreichLyon 136 University of Glasgow VereinigtesKönigreich37 Queen Mary University London VereinigtesKönigreich38 King's College London VereinigtesKönigreich39 Technische Universität Berlin Deutschland40 RWTH Aachen Deutschland41 Universität Straßburg Frankreich42 Freie Universität Brüssel Belgien43 Universität Kopenhagen Dänemark44 Polytechnische Universität ItalienMailand45 University of Edinburgh VereinigtesKönigreich46 Polytechnisches Institut FrankreichGrenoble47 Freie Universität Brüssel Belgien48 Universität Utrecht Niederlande49 Ecole Polytechnique Frankreich50 Goethe-Universität Frankfurt Deutschland51 University Paris Diderot - FrankreichParis 752 Universität Münster Deutschland53 Cardiff University VereinigtesKönigreich54 Katholische Universität BelgienLouvain55 Medizinische Hochschule DeutschlandHannover56 Erasmus-Universität Rotterdam Niederlande57 Universität Amsterdam Niederlande58 University of Dundee VereinigtesKönigreich59 Universität Aix-Marseille Frankreich60 University of Leicester VereinigtesKönigreich61 Universität des Saarlandes Deutschland62 University of Sheffield VereinigtesKönigreich63 Eberhard Karls Universität DeutschlandTübingen64 Technische Universität Wien Österreich65 Trinity College Dublin Irland66 Universität Mailand Italien67 Universität Paul Sabatier - FrankreichToulouse III68 University of Leeds VereinigtesKönigreich69 Universität Barcelona Spanien70 University of Southampton VereinigtesKönigreich71 Universität Stuttgart Deutschland72 Universität Würzburg Deutschland73 Universität Lorraine Frankreich74 Universität Genf Schweiz75 Universität Twente Niederlande76 Universität Lille Frankreich77 Newcastle University VereinigtesKönigreich78 Universität Groningen Niederlande79 Universität Nantes Frankreich80 University of Nottingham VereinigtesKönigreich81 Sapienza Universität Rom Italien82 Universität Rennes 1 Frankreich83 University of St Andrews VereinigtesKönigreich84 Aarhus Universität Dänemark85 University of Surrey VereinigtesKönigreich86 Universität Liege Belgien87 Polytechnische Universität SpanienKatalonien88 Friedrich-Schiller-Universität DeutschlandJena89 University College Cork Irland90 Jagiellonian Universität Polen91 Aalto Universität Finnland92 Universität Bonn Deutschland93 Autonome Universität Barcelona Spanien94 Universität Maastricht Niederlande95 Technische Universität DeutschlandDarmstadt96 Universität Antwerpen Belgien97 Universität Nizza FrankreichSophia-Antipolis98 University of Warwick VereinigtesKönigreich99 Polytechnische Universität SpanienValencia100 Universität Valencia SpanienReutersReuters, die Nachrichten- und Mediensparte von Thomson Reuters,ist der weltweit größte internationale Anbieter fürMultimedia-Nachrichten und erreicht täglich mehr als eine MilliardeMenschen. 