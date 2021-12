Klare Signale bei Facebook!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Meta Platforms per 25.12.2021, 00:30 Uhr bei 335.24 USD. Meta Platforms zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Wie Meta Platforms derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Meta Platforms von 335,24 USD ist mit +0,42 Prozent Entfernung vom GD200 (333,84 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 331,26 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,2 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Meta Platforms-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Meta Platforms haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Meta Platforms erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 37 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 33 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (403,03 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 20,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 335,24 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Meta Platforms erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Sollten Facebook Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Facebook jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Facebook Aktie.

Facebook: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...