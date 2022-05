Klare Signale bei Datadog A!

Für die Aktie Datadog stehen per 06.05.2022, 05:24 Uhr 111.87 USD zu Buche. Datadog zählt zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Datadog auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Datadog in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Datadog wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Datadog derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 148,28 USD, womit der Kurs der Aktie (111,87 USD) um -24,55 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 137,85 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -18,85 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Datadog als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 18 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Datadog aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 183,76 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 64,26 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 111,87 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".