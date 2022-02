Klare Signale bei Ansys!

Am 23.02.2022, 07:27 Uhr notiert die Aktie Ansys an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 302.99 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ansys auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Ansys-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Ansys-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ansys vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 321,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 6,05 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (302,99 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ansys somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ansys. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Ansys mit einem Wert von 60,51 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 143,21 , womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.