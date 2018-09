Klare Mehrheit will Einwanderungsgesetz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als drei Viertel der Deutschen befürworten die rasche Verabschiedung eines Einwanderungsgesetzes. Das hat eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ergeben. 77 Prozent sind für eine entsprechende Regelung.

Die Erwartungen an den konkreten Inhalt gehen allerdings deutlich auseinander. So glauben 29 Prozent der Befragten, darunter überdurchschnittlich viele Ostdeutsche, dass nationale Regeln zur Einwanderung die in der EU herrschende Freizügigkeit für Arbeitnehmer außer Kraft setzen könnten. 69 Prozent fordern, ein Gesetz müsse eine Obergrenze für die Zahl der Einwanderer pro Jahr enthalten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur