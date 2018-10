KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation verliehen / Die Klaus Tschira Stiftung zeichnete sechs Forschende aus, die einen allgemein verständlichen Artikel über ihre Doktorarbeit geschrieben haben

Heidelberg (ots) - Eine unterirdische Arbeitsgemeinschaft vonPilzen und Bakterien, die bei der Sanierung von Altlasten helfenkönnen, kosmische Strahlung, die großräumige Messungen derBodenfeuchte ermöglicht oder Algorithmen, die Musikstile erkennen -mit diesen und weiteren Themen haben sich die Gewinnerinnen undGewinner des KlarText-Preises für Wissenschaftskommunikation derKlaus Tschira Stiftung beschäftigt.Sechs Nachwuchswissenschaftler haben sich in ihren Doktorarbeitenganz unterschiedlichen Fragestellungen gewidmet und auf Deutsch einenArtikel darüber geschrieben - einen Text, der auchNicht-Wissenschaftler aufmerksam machen soll, auf das, was aktuell inder Forschung passiert.Die Klaus Tschira Stiftung vergibt die Auszeichnung bereits zum16. Mal. 2018 haben 161 Wissenschaftler einen Text in den KategorienBiologie, Chemie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik,Neurowissenschaften oder Physik eingereicht. Eine Jury ausWissenschaftlern und Journalisten hat in drei Schritten die bestenBeiträge ausgewählt. Dabei haben sich die Juroren auf keinenSiegerbeitrag in der Physik verständigen können, da ihnen keinBeitrag als preiswürdig erschien.Die Preisträger in den übrigen Kategorien haben ihreDoktorarbeiten am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) inLeipzig, an der ETH Zürich, der TU Ilmenau, der TU München sowie amUniversitätsklinikum Hamburg-Eppendorf angefertigt."Wissenschaft und Gesellschaft dürfen sich nicht voneinanderentfremden, deshalb ist es wichtig, dass sich Forschende verständlichausdrücken. Dieses Bewusstsein fördern wir mit dem KlarText-Preis fürWissenschaftskommunikation", sagt Beate Spiegel, Geschäftsführerinder Klaus Tschira Stiftung.Die Sieger können sich wie in den vergangenen Jahren über einPreisgeld von je 5000 Euro freuen. Alle Bewerber, nicht nur dieGewinner, lädt die Klaus Tschira Stiftung zu einem zweitägigenWorkshop Wissenschaftskommunikation nach Heidelberg ein. DieSiegerbeiträge erscheinen am Tag der Preisverleihung in einemWissensmagazin, das der ZEIT beiliegt. ErfahreneWissenschaftsjournalisten haben die Beiträge der KlarText-Siegerhierfür in enger Abstimmung mit ihnen noch einmal bearbeitet. DieBewerbungsrunde für KlarText 2019 beginnt Mitte November 2018.Einsendeschluss für die Textbeiträge ist der 28. Februar 2019.Weitere Infos unter www.klartext-preis.deFotos der Preisträger stehen am 11.10., ab 19.30 Uhr, unterhttps://www.klartext-preis.de/meldungen/ zum Download, dieSiegerbeiträge finden Sie ab 16 Uhr unter www.klartext-preis.deDie Gewinner des KlarText-Preises 2018 - Porträts undKurzzusammenfassungen:Biologie: Anja Worrich, Siegerbeitrag "Eine starke Allianz"Anja Worrich 1987 wurde in Forst (Lausitz) geboren. Sie studierteBiotechnologie in Zittau und wechselte für ihre Masterarbeit nachLeipzig an das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Dortschrieb sie auch ihre Doktorarbeit "Role of fungus-mediated transportmechanisms for bacterial activity under environmental stress" underhielt ihren Doktortitel im Fach Biochemie von der UniversitätLeipzig. Nach einem Jahr als Postdoktorandin am Deutschen Zentrum fürIntegrative Biodiversitätsforschung forscht sie nun wieder am UFZ anden räumlichen Dynamiken mikrobieller Gemeinschaften. In ihremBeitrag "Eine starke Allianz" beschreibt Anja Worrich, wie durch dieZusammenarbeit von Pilzen und Bakterien der Abbau von Schadstoffen imBoden verbessert werden kann. Denn: Bakterien eignen sichhervorragend als Schadstofffresser, bei schwankendenUmweltbedingungen verringern sich jedoch ihre Reinigungskräfte. Eindichtes Geflecht von Pilzfäden im Boden kann ein sicheres Netz um siespannen und sie dabei unterstützen, Schadstoffe aus dem Boden zufiltern.Chemie: Jan-Georg Rosenboom, Siegerbeitrag "Plastik vom Acker"Jan-Georg Rosenboom stammt aus Hamburg, wo er 1987 geboren wurde.Er studierte Chemische Verfahrenstechnik an der TU Hamburg. Er gingfür ein Jahr an die University of California in Berkeley und schriebeine Diplomarbeit an der University of Cambridge (England). An derETH Zürich promovierte er mit der Arbeit "Polyethylene Furanoate(PEF) from Ring-Opening Polymerisation". Dort entwickelt er derzeitzusammen mit einer Schweizer Firma Verfahren zur industriellenUmsetzung der Bioplastik-Herstellung. In seinem Beitrag "Plastik vomAcker" erklärt Jan-Georg Rosenboom eine neue Methode zurgroßangelegten Herstellung von Biokunststoffen. Ganz konkret hat ersich mit einem neuen Prozess zur schnelleren Produktion vonPolyethylenfuranoat (PEF) über ringförmige Moleküle beschäftigt. PEFist ein möglicher Ersatz für PET und weitere Polyester.Geowissenschaften: Martin Schrön, Siegerbeitrag "Von Fluten,Dürren, und der Hilfe aus dem All"Martin Schrön wurde 1985 in Cottbus geboren. Er studierte Physikin Heidelberg und spezialisierte sich auf die Simulation von Sternen.Zurück zu den Wurzeln ging es für ihn während der Doktorarbeit amHelmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Zum Thema"Cosmic-Ray Neutron Sensing and its Applications to Soil and LandSurface Hydrology" promovierte er 2017 an der Universität Potsdam imFach Hydrogeologie. Ein halbes Jahr forschte er an der BristolUniversity und führt seither seine Arbeiten am UFZ fort. In seinemBeitrag "Von Fluten, Dürren, und der Hilfe aus dem All" beschäftigtsich Martin Schrön mit großräumigen Messungen der Bodenfeuchte. SeineMethode nutzt dabei kosmische Strahlung, die bei der Explosion vonSternen entsteht. Seine Messungen könnten in Zukunft vor allemLandwirten nutzen, gleichzeitig aber auch dabei helfen,Risikogebiete, in denen Überflutungen drohen, rechtzeitigauszumachen.Informatik: Christof Weiß, Siegerbeitrag "Das ist Haydn. Ganzsicher!"Christof Weiß wurde 1986 in Regensburg geboren. Er studiertePhysik an der Universität Würzburg sowie Komposition an derHochschule für Musik Würzburg. Im Anschluss forschte er amFraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie in Ilmenau. Inseiner Dissertation mit dem Titel "Computational Methods forTonality-Based Style Analysis of Classical Music Audio Recordings"beschäftigte er sich mit Algorithmen zur Analyse von Musikaufnahmen.Diese Technologien entwickelt er derzeit an den International AudioLaboratories Erlangen weiter. In seinem Beitrag "Das ist Haydn. Ganzsicher!" beschreibt Christof Weiß, wie es Computern gelingen kann,den Komponisten eines Musikstückes und die Epoche, in der esentstanden ist, zu erkennen. Dazu programmierte er einen Algorithmus,der die dominanten Tonhöhen einer Aufnahme messen und darauscharakteristische Merkmale ableiten kann.Mathematik: Katharina Schaar, Siegerbeitrag "Die reine Mathematik"Katharina Schaar kam 1989 in Nürnberg zur Welt. Sie studierteMathematik an der Technischen Universität München. Dort schrieb sieam Lehrstuhl für Geometrie und Visualisierung auch ihre Doktorarbeitmit dem Titel "Grundlegende Eigenschaften von Phirotopen - Dualität,Chirotopalität, Realisierbarkeit, Euklidizität". In ihrem Beitrag"Die reine Mathematik" erklärt Katharina Schaar mathematischeStrukturen, die in den Naturwissenschaften eine Rolle spielen, um dierelativen Positionen von Objekten zu beschreiben. In der Chemiewerden diese zum Beispiel verwendet, wenn es um die Lage von Atomengeht.Neurowissenschaften: Tineke Steiger, Siegerbeitrag "Im Alternichts Neues?"Tineke Steiger, Jahrgang 1987, wuchs in Bremen auf. Sie studiertein ihrer Heimatstadt Biologie und Neurowissenschaften und promovierte2017 am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mit der Arbeit "Theinfluence of age-dependent structural and functional brain changes onlearning and memory". Derzeit arbeitet sie als Dozentin undNeurowissenschaftlerin an der Universität zu Lübeck.In ihrem Beitrag "Im Alter nicht Neues?" erklärt Tineke Steiger,warum sich unsere Lern- und Gedächtnisleistung im Alterverschlechtert. Lagert sich im hohen Erwachsenenalter zum BeispielEisen in bestimmten Gehirnarealen ab, oder verlieren dort verlaufendeNervenfasern ihre Isolierung, werden Lern- und Gedächtnisprozesseerschwert.Physik: kein Preisträger 2018