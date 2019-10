KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation verliehen / Die Klaus Tschira Stiftung zeichnet sechs Forschende aus, die einen allgemein verständlichen Artikel über ihre Doktorarbeit geschrieben haben

Heidelberg (ots) - Ein Labor, das auf einen zentimetergroßen Chipverlegt wird, chemische Verbindungen, die die Echtheit von"Manuka-Honig" belegen oder virtuelle Simulationen, dieTherapieansätze für Menschen mit Magersucht verbessern könnten - mitdiesen und weiteren Themen haben sich die Gewinnerinnen und Gewinnerdes KlarText-Preises für Wissenschaftskommunikation der Klaus TschiraStiftung beschäftigt.Sechs Nachwuchswissenschaftler haben sich in ihren Doktorarbeitenganz unterschiedlichen Fragestellungen gewidmet und auf Deutsch einenArtikel darüber geschrieben - einen Text, der auchNicht-Wissenschaftler aufmerksam machen soll, auf das, was aktuell inder Forschung passiert. Am heutigen Donnerstag, 10. Oktober, 16 Uhr,werden sie in der Alten Aula der Universität Heidelberg mit demKlarText-Preis ausgezeichnet.Die Klaus Tschira Stiftung vergibt die Auszeichnung bereits zum17. Mal. 2019 haben 162 Wissenschaftler einen Text in den KategorienBiologie, Chemie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik,Neurowissenschaften oder Physik eingereicht. Eine Jury ausWissenschaftlern und Journalisten hat in drei Schritten die bestenBeiträge ausgewählt. Dabei haben sich die Juroren auf keinenSiegerbeitrag in der Mathematik verständigen können, da ihnen keinBeitrag als preiswürdig erschien.Die Preisträger 2019 wurden am Berliner Max-Delbrück-Centrum fürMolekulare Medizin, an der TU Dresden, der TU Bergakademie Freiberg,der Johannes-Kepler-Universität Linz, der Graduate School of Neuraland Behavioral Sciences und der International Max Planck ResearchSchool Tübingen sowie der Universität Basel promoviert. IhreLebensläufe und der Inhalt ihrer Arbeiten sind untenstehendzusammengefasst."Der KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation ist einbesonderes Projekt der Klaus Tschira Stiftung, es war das ersteeigene Projekt, das die Stiftung verwirklicht hat. Mit dem Preiswollte Klaus Tschira den Dialog zwischen Forschenden und derÖffentlichkeit vorantreiben. Das ist bis heute ein elementares Zielder Stiftung in ihrem Wirken", sagt Beate Spiegel, Geschäftsführerinder Klaus Tschira Stiftung.Die Sieger können sich wie in den vergangenen Jahren über einPreisgeld von je 5000 Euro freuen. Alle Bewerber, nicht nur dieGewinner, lädt die Klaus Tschira Stiftung zu einem zweitägigenWorkshop Wissenschaftskommunikation nach Heidelberg ein. DieSiegerbeiträge erscheinen am Tag der Preisverleihung in einemWissensmagazin, das der ZEIT beiliegt. ErfahreneWissenschaftsjournalisten haben die Beiträge der KlarText-Siegerhierfür in enger Abstimmung mit ihnen noch einmal bearbeitet. DieBewerbungsrunde für KlarText 2020 beginnt Anfang Dezember 2019.Einsendeschluss für die Textbeiträge ist der 28. Februar 2020.An die Redaktionen:Bitte verstehen Sie voranstehende Meldung zugleich als Einladungzur Veranstaltung und als Einladung, über sie zu berichten. WeitereInfos unter www.klartext-preis.deFotos der Preisträger stehen am 10.10., ab 19.30 Uhr, unterhttps://www.klartext-preis.de/meldungen/ zum Download, dieSiegerbeiträge finden Sie ab 16 Uhr unter www.klartext-preis.dePresseanfragen und Anmeldung bei:Agnes PolewkaKlaus Tschira StiftungPresse und Kommunikation+49-6221-533 114agnes.polewka@klaus-tschira-stiftung.deDie Gewinner des KlarText-Preises 2019 - Porträts undKurzzusammenfassungen:Biologie: Katrina Meyer, Siegerbeitrag "Verirrte Proteine"Katrina Meyer wurde 1987 in Berlin geboren. An der HumboldtUniversität studierte sie Biophysik. Ihre Doktorarbeit mit dem Thema"A peptide-based interaction screen on disease-related mutations"erstellte sie am Berliner Max-Delbrück-Centrum für MolekulareMedizin. Mittlerweile forscht sie am Institut für Molekulare Biologieder Universität Zürich.In ihrem Beitrag "Verirrte Proteine" beschreibt Katrina Meyer, wiesie mithilfe einer sogenannten Hochdurchsatzmethode eine Gruppe vonKrankheitsmutationen in eher vernachlässigten Regionen von Proteinenuntersucht hat. Dabei fand sie heraus, dass die Proteine durchMutationen an eine falsche Stelle in der Zelle transportiert werdenund dadurch nicht mehr ihren physiologischen Aufgaben nachgehenkönnen.Chemie: Jana Raupbach, Siegerbeitrag "Süße Fälschung"Jana Raupbach ist Jahrgang 1987. Die gebürtige Berlinerinstudierte Chemie an der Technischen Universität Dresden undpromovierte dort mit der Arbeit "Carbonyl Compounds in Manuka Honey:Antibacterial Activity, Reactions and Metabolic Transit". ImAnschluss ging sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an dasDeutsche Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke.In Ihrem Beitrag "Süße Fälschung" beschreibt Jana Raupbach, wiesich bestimmte chemische Verbindungen identifizieren lassen, die nurin Manuka-Honig entstehen können und so die Echtheit des Produktesbelegen. Denn: Manuka-Honig ist ein Lebensmittel mit hohemBetrugspotential, da ihm positive gesundheitliche Wirkungenzugeschrieben werden und er deshalb sehr teuer ist. Wer ein GlasManuka-Honig kauft, möchte sicher sein, dass es sich um authentischenneuseeländischen Honig handelt.Geowissenschaften: Ludwig Luthardt, Siegerbeitrag "Als Chemnitz amÄquator lag"Ludwig Luthardt ist Jahrgang 1987 und stammt aus Eberswalde-Finow.Sein Studium der Geologie absolvierte er an der TechnischenUniversität Bergakademie Freiberg. Hier promovierte er auch mit derArbeit "Characterisation and reconstruction of a unique in situpreserved forest ecosystem of early Permian age". Derzeit erforschter an der Universität in Montpellier permische Pflanzen, um mit ihrerHilfe die Ökosysteme der damaligen Wälder zu verstehen.Ludwig Luthardt beschreibt in seinem Beitrag "Als Chemnitz amÄquator lag", wie er und seine Kollegen unter der Stadt in Sachsenauf einen fossilen Wald aus der Zeit des Perms, gestoßen sind. Dieserermöglichte den Forschenden Einblicke in das tropische Leben derRegion vor 291 Millionen Jahren. Und: Sie fanden sogar Hinweise aufdie Aktivität der Sonne in jener Zeit.Informatik: Andreas Grimmer, Siegerbeitrag "Das Labor auf demChip"Andreas Grimmer ist Jahrgang 1990 und kam im österreichischen Riedim Innkreis zur Welt. Nach seinem Studium der Informatik an derJohannes Kepler Universität Linz promovierte er dort mit seinerArbeit "Automatic Methods for the Design of Droplet MicrofluidicNetworks: A Toolbox for Designers". Danach wechselte er zur FirmaDynatrace, wo er an Lösungen für das Autonomous Cloud Managementarbeitet. In seinem Betrag "Das Labor auf dem Chip" verlegt AndreasGrimmer klassische Aufgaben eines Labors in ein zentimetergroßesChip-Labor, wo künftig typische Aufgaben wie das Mischen, Erhitzenund Inkubieren von Substanzen stattfinden könnten - vollautomatisiertund ortsunabhängig. Grundlage für die komplexe Entwicklung solcherChip-Labore ist das Ohmsche Gesetz von 1826.Neurowissenschaften: Simone Behrens, Siegerbeitrag "Ich weiß ja,dass ich dünn bin"Simone Behrens wurde 1990 in Mainz geboren. Sie studiertePsychologie in Heidelberg und München und ging dann nach Tübingen, wosie an der Graduate School of Neural & Behavioural Sciences ihrenDoktortitel erwarb. Der Titel ihrer Arbeit: "Body Size Estimation inEating and Weight Disorders". Derzeit arbeitet sie in der Abteilungfür Psychosomatische Medizin und Psychotherapie desUniversitätsklinikums Tübingen. Sie ist Gastwissenschaftlerin amTübinger Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme.In ihrem Beitrag "Ich weiß ja, dass ich dünn bin" beschreibtSimone Behrens, wie sie in ihrem Promotionsprojekt dieKörperwahrnehmung von Patientinnen mit Magersucht untersucht hat. Siehat dabei unter anderem virtuelle Versionen der Patientinnen mitsimulierten Gewichtsveränderungen verwendet. Behrens konnte zeigen,dass die Patientinnen sich ihres Untergewichts durchaus bewusst sind,ihr Idealkörper ist jedoch viel dünner als der von gesunden Frauen.Diese Erkenntnis könnte dabei helfen, die Behandlung der Magersuchtzu verbessern.Physik : Oliver Müller, Siegerbeitrag "Galaktisches Karussell"Oliver Müller kam 1989 in Basel zur Welt. An der dortigenUniversität studierte er zunächst Physik und schrieb schließlichseine Doktorarbeit mit dem Titel "Small-scale cosmology with dwarfgalaxies". Derzeit forscht er mit einem Stipendium desSchweizerischen Nationalfonds an der Université de Strasbourg. Inseinem Beitrag "Galaktisches Modell" beschreibt Oliver Müller, dassGalaxien wie die Milchstraße von kleinen, nur schwer zu beobachtendenZwerggalaxien umgeben sind. Neue Beobachtungen zeigen, dass dieseZwerggalaxien sich offenbar völlig anders als erwartet verhalten -und sogar das kosmologische Standardmodell ins Wanken bringenkönnten.