Klappt’s nicht mit dem Sparen? Wie wäre es mit einer No-Spend-Challenge?

Eine No-Spend-Challenge auszuprobieren, ist ein beliebter Weg, um Geld zu sparen – und das aus gutem Grund. Für Menschen, die versuchen, ihre Schulden zu tilgen oder ihren Notfallfonds aufzubauen, kann das Reduzieren der täglichen Ausgaben eine große Ersparnis bedeuten.

Ausgaben und Impulskäufe einzuschränken kann manchmal schwierig sein, aber ein paar Euros hier und da können sich schnell summieren, wenn du nicht aufpasst. Hier kommt eine No-Spend-Challenge ins Spiel. Anstatt zu versuchen, deine Ausgaben zu reduzieren, solltest du dich lieber auf das Wesentliche konzentrieren und einen Alles-oder-Nichts-Ansatz verfolgen.

Wie funktioniert eine No-Spend-Challenge?

Eine No-Spend-Challenge ist genau das, was der Name vermuten lässt – ein Plan, für einen bestimmten Zeitraum keine Ausgaben mehr zu tätigen, die über das Nötigste hinausgehen. Das kann eine Woche, ein Monat oder sogar länger sein.

Während dieses Zeitraums gibst du immer noch Geld für deine üblichen Rechnungen aus, sowie für Lebensmittel, Tierarztrechnungen und alles andere, was als essentiell angesehen werden könnte. Aber du eliminierst alle impulsiven Ausgaben und vermeidest alle Ausgaben, die nicht unbedingt notwendig sind.

Der Sinn einer No-Spend-Challenge ist es nicht, Ausgaben aufzuschieben. Das heißt, du solltest nicht einfach warten, bis die Challenge vorbei ist und dann alles kaufen, was du während des Challenge-Zeitraums nicht gekauft hast. Der Gedanke dahinter ist, diese Zeit zu nutzen, um deine Einkaufsgewohnheiten zu überdenken, damit du dich auf das Sparen, Investieren oder andere finanzielle Ziele konzentrieren kannst.

Wie kannst du eine No-Spend-Challenge in die Tat umsetzen?

Bevor du beginnen kannst, musst du dir einige Regeln setzen. Dazu gehört, wie lange die Challenge dauern wird und wofür du nichts ausgeben darfst. Manche Leute geben nichts mehr aus, was nicht unbedingt notwendig ist, während andere vielleicht beschließen, alle Ausgaben in bestimmten Kategorien zu reduzieren.

Es gibt noch andere Dinge, die du im Voraus tun kannst, um erfolgreich zu sein.

Erstelle eine Liste mit kostenlosen Dingen, die du tun kannst

Du willst deine Ausgaben für Online-Shopping und Unterhaltung reduzieren? Überlege dir Dinge, die dich beschäftigen und nichts kosten, wie z. B. wandern gehen, Brettspiele oder die Nutzung der Bibliothek, anstatt neue Bücher zu kaufen. Nutze während der Ausgabensperre kostenlose Online-Events, um dich zu beschäftigen.

Wenn Essen dein Untergang ist, versuche dich vom Supermarkt (und Restaurants) fernzuhalten und stattdessen nur mit dem zu kochen, was du bereits zu Hause hast. Mache es zu einem lustigen Abenteuer, unerwartete Zutaten zu kombinieren.

Grabe in deinen Schubladen

Die Chancen stehen gut, dass du eine Menge Shampoos und Lotionen in Reisegröße zu Hause hast. Genauso verhält es sich wahrscheinlich mit angebrochenen Reinigungsprodukten und anderen Haushaltsgegenständen. Anstatt etwas Neues zu bestellen, wenn dir ein bestimmtes Produkt ausgeht, mache es dir zum Ziel, ähnliche Produkte zu verwenden, die du bereits im Haus hast.

Challenge funktioniert nicht? Wirf einen Blick auf das Warum

Wenn du angeschlagen bist, weil du dich nicht an die Challenge halten kannst, dann ist es an der Zeit, deine Einstellung zu den Ausgaben genauer unter die Lupe zu nehmen. Du könntest zum Beispiel aus Langeweile oder Depression Impulskäufe tätigen und musst das angehen.

Wenn du den Verdacht hast, dass du eine Kaufsucht hast, kann dir ein Gespräch mit Fachleuten dabei helfen, diese Bedenken genauer anzugehen.

In der Zwischenzeit solltest du einen genaueren Blick auf die Challenge selbst werfen, um zu sehen, ob du einen dieser Fehler begehst:

Du hast keinen bestimmten Zeitrahmen für die Challenge gewählt, oder du hast einen gewählt, der zu lang für dich ist. Wenn du das noch nie gemacht hast oder ein Problem mit zu hohen Ausgaben hast, ist es vielleicht besser, die Challenge eine Woche am Stück zu machen, als einen ganzen Monat lang zu versuchen.

Du hast kein Warum. Was ist deine Motivation, eine No-Spend-Challenge zu machen? Versuchst du, deine Schulden schneller zu tilgen? Oder vielleicht für etwas Bestimmtes zu sparen? Es wird leichter sein, mit dem Ausgeben aufzuhören, wenn das gesparte Geld für etwas Bestimmtes verwendet wird.

The post Klappt's nicht mit dem Sparen? Wie wäre es mit einer No-Spend-Challenge? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

