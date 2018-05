Köln (ots) - Während für Meghan Markle schon am Samstag dieHochzeitsglocken läuten, muss ihre Rolle Rachel in der deutschenFree-TV-Ausstrahlung von "Suits" noch auf einen Antrag hoffen!Erstmals überhaupt zeigt NOW US nun die Free-TV-Premiere der viertenStaffel "Suits", in der Rachel dem großen Glück ein Stückchen näherkommt. Die vierte Staffel der beliebten Anwalts-Serie mit MeghanMarkle, Gabriel Macht und Patrick J. Adams ist ab 28. Mai immermontags um 22 Uhr bei NOW US zu sehen - jeweils fünf Folgen am Stück.Im Anschluss sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos beiTVNOW.de abrufbar.Zum Ende der dritten Staffel "Suits" musste Mike Ross (Patrick J.Adams) erkennen, dass er als vermeintlicher Anwalt nie die ganz großeKarriere machen wird und er durch seinen Betrug die gesamte Kanzleiin Gefahr bringt. In der vierten Staffel "Suits" wird er darum alsInvestmentbanker tätig. Doch sein neuer Job führt schnell zuProblemen zwischen ihm und seinem früheren Freund und Kollegen HarveySpecter (Gabriel Macht), denn Mike ist jetzt Klient der KanzleiPearson Specter und erwartet nur die allerbeste Beratung. Als es dannnoch zum Übernahmekampf zwischen Mikes Bank und demPearson-Specter-Klienten Logan Sanders (Brendan Hines) kommt, stehtsich das frühere Dream-Team Harvey-Mike plötzlich verfeindetgegenüber. Und auch privat kommt es bei Mike zu einigen Turbulenzen.Denn Logan Sanders ist der Ex-Freund von Rachel (Meghan Markle) undnicht nur an der beruflichen Expertise der attraktivenAnwaltsgehilfin interessiert. Dennoch scheint Mike endlich den Mut zufinden, Rachel den lang erhofften Heiratsantrag zu machen...Die insgesamt 16 packenden Folgen der vierten Staffel "Suits"zeigt NOW US ab 28. Mai 2018 immer montags um 22 Uhr alsFree-TV-Premiere.Hintergrund zu "Suits":Studienabbrecher Mike Ross muss seinen Traum vom Anwaltsberufeigentlich für immer begraben. Eigentlich. Als er zufällig dengerissenen Top-Anwalt Harvey Specter trifft und ihn mit seinerunglaublichen Auffassungsgabe beeindruckt, wird er prompt alsAssociate eingestellt. Dass Mike weder Anwaltszulassung nochHarvardstudium hat, muss das geniale Mentor-Schüler-Paar fortan mitviel Einfallsreichtum verheimlichen.Mit "Suits" können sich die Zuschauer auf eine preisgekrönte Seriemit messerscharfen Dialogen und erstklassigen Schauspielern wieGabriel Macht und Patrick J. Adams in den Hauptrollen freuen. Inweiteren Rollen der US-Anwaltsserie überzeugt Meghan Markle, diezurzeit durch ihre Liebe zu Prinz Harry von Wales die Schlagzeilenbestimmt, als Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Aber auch Rick Hoffman alsmissgünstiger und intriganter Kanzlei-Kollege Louis Litt, Gina Torresin der Rolle der taffen Kanzlei-Chefin Jessica Pearson und SarahRafferty als Donna Paulsen - kluge Assistentin und enge Vertraute vonHarvey Specter - machen "Suits" zu einer ganz besonderen Serie.Schöpfer von "Suits" ist Drehbuchautor Aaron Korsh, der in dieSerie unter anderem seine eigenen Wall-Street-Erfahrungen einfließenließ. Mit Erfolg: Die Serie erwies sich als eine der erfolgreichstenProgramme des Kabelsenders USA Network überhaupt. "Suits" wurdebereits zwei Mal für einen "People's Choice Award" nominiert,Hauptdarsteller Patrick J. Adams erhielt darüber hinaus eineNominierung für den "Screen Actors Guild Award" in der Kategorie"Outstanding Performance by a Male Actor".Weitere Infos zu NOW US:Das neue Seriensehen startet jetzt! Ob rau oder romantisch,kuschelig oder kantig, spannend oder entspannend - NOW US vereint dieganze Welt der US-Serien in einem Free-TV-Sender. Neben beliebtenTop-Serien wie "Anger Management", "Glee" oder "Breaking Bad" könnensich NOW US-Zuschauer auch auf packende Free-TV-Premieren freuen:Unter anderem zeigt NOW US frische Folgen der beliebten Serien"Modern Family", "Suits" und "12 Monkeys". Dabei bietet der jüngsteSender der Mediengruppe RTL die Top-Serien aus den USA wann, wo undwie die Zuschauer möchten. Ausgestrahlt wird NOW US täglich von 20:15Uhr bis 6 Uhr zunächst exklusiv bei TV NOW, dem Streamingangebot derMediengruppe RTL Deutschland, direkt im Anschluss an die lineareAusstrahlung sind die Inhalte auch kostenlos als Video-on-Demandabrufbar. Der lineare Livestream ist bei TV NOW nach einer 30-tägigenkostenlosen Testphase für ein technisches Zugangsentgelt von 2,99Euro pro Monat nutzbar und monatlich kündbar. Nutzer können NOW USüber Smartphones, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, AmazonFire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screenstreamen.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandMagnus EnzmannPressesprecher NOW USmagnus.enzmann@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74407Thomas BodemerPressesprecher Digitale Angebote und Diversifikationthomas.bodemer@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74314Original-Content von: NOW US, übermittelt durch news aktuell