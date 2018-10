Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Verwaltungsgericht Mainz verhandelt am 24. OktoberKlage der Deutschen Umwelthilfe - Nach der positiven Entscheidung desVG Wiesbaden zu Frankfurt hält die DUH auch in Mainz zusätzlicheMaßnahmen wie verpflichtende Hardware-Nachrüstungen undDiesel-Fahrverbote für nötig, damit bereits 2019 derStickstoffdioxid-Grenzwert in der Landeshauptstadt vonRheinland-Pfalz eingehalten wird - DUH informiert über Stand desKlageverfahrens in Frankfurt, bewertet die angekündigte Plünderungder E-Mobility-Förderprogramme durch CDU und SPD in Hessen sowieKanzlerin Merkels jüngsten Vorschlag, mit einer GesetzesänderungFahrverbote zu vermeidenDie Luft in Mainz, aber auch in weiteren Städten derRhein-Main-Region, ist so hoch mit dem DieselabgasgiftStickstoffdioxid (NO2) belastet, dass jährlich zehntausende Bürgererkranken und viele hundert vorzeitig sterben. Daher klagt dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) in Limburg, Frankfurt, Offenbach,Wiesbaden, Darmstadt und Mainz für die "Saubere Luft" und dieEinhaltung des NO2-Grenzwerts. Notwendig dafür ist die Fortschreibungder Luftreinhaltpläne unter Einbezug von Diesel-Fahrverboten alsschnellstmöglich wirksame Maßnahme.Am 24. Oktober 2018 verhandelt das Verwaltungsgericht Mainzöffentlich über die Klage der DUH für "Saubere Luft" in Mainz. DieDUH hatte im Oktober 2016 die seit 2013 ruhende Klage gegen das LandRheinland-Pfalz wiederaufgenommen (VG 3 K 988/16.MZ). Die offizielleMessstelle an der Parcusstraße zeigte im Jahr 2017 mit 48 µg/m³ einedeutliche Überschreitung des erlaubten NO2-Jahresmittelwerts von 40µg/m³ an, ebenso zahlreiche weitere amtliche Messungen an der BingerStraße mit 59 µg/m³, der Rheinallee mit 58 µg/m³ und demNeubrunnenplatz mit 53 µg/m³.Den Termin wird DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch ebenfallsdazu nutzen, vor dem Verwaltungsgericht um 8:30 Uhr Pressestatementszu den von der hessischen Landesregierung bisher ergriffenenMaßnahmen für "Saubere Luft" abzugeben. Insbesondere äußert er sichzu der Absicht, die bestehenden Förderprogramme für dieElektromobilität zugunsten der betrügerischen Dieselkonzerne zuplündern und hieraus die Hardware-Nachrüstungen zu finanzieren sowiedem jüngsten Vorschlag von Kanzlerin Merkel, die Grenzwerte für NO2hochzusetzen, um Fahrverbote zu vermeiden.Eine Kommentierung zu den Erwartungen an die Verhandlung Mainzwird bis 9:15 Uhr ebenfalls möglich sein.Im Anschluss an die Gerichtsverhandlung werden Jürgen Resch,Rechtsanwalt Remo Klinger sowie der internationale VerkehrsexperteAxel Friedrich vor dem Verwaltungsgericht das Ergebnis derVerhandlung kommentieren. Zudem wird im Rahmen eines Fototermins einnachgerüsteter Euro 5 Betrugs-Diesel präsentiert. Das Beispiel zeigt,dass mit Hardware-Nachrüstungen die Einhaltung von Euro 6 Abgaswertenauf der Straße kurzfristig möglich sind.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Mittwoch, 24. Oktober 2018, 8:30 Uhr Pressestatements zurLuftreinhaltepolitik in Hessen sowie Kommentierung der Verhandlungzu Mainz (Verhandlungsbeginn 9:30 Uhr)Ort: Verwaltungsgericht Mainz, Sitzungssaal 92,Ernst-Ludwig-Straße 9, 55116 MainzTeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170- Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger,0171 2435458- Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte,0157 71592163Pressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell