Klage gegen Totalerfassung aller Autofahrer in Brandenburg mit Kennzeichenscannern

Berlin/Frankfurt (Oder) (ots) - Die Piratenpartei will die jüngstbekannt gewordene Praxis Brandenburgs, wahllos jeden Autofahrer aufden Autobahnen des Landes auf Vorrat zu speichern, vor Gerichtstoppen. Das Brandenburger Parteimitglied Marko Tittel hat einenentsprechenden Antrag beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) eingereicht."Entgegen öffentlicher Versprechen, automatisierteKennzeichenscanner nur zur Suche nach Fahndungsausschreibungeneinzusetzen, speichern die Kennzeichenscanner in Brandenburg offenbarseit Jahren rund um die Uhr jeden Autofahrer im Dauerbetrieb(Aufzeichnungsmodus). Die Totalerfassung jedes Autofahrers ins Blauehinein ist eine völlig unverhältnismäßige und rechtswidrigeStrafverfolgungsmaßnahme. Sie setzt uns einem permanentenÜberwachungsdruck aus. Dabei geht es niemanden etwas an, wer wannwohin gefahren ist", erklärt der Bürgerrechtler und EuropaabgeordneteDr. Patrick Breyer.Die Piratenpartei enttarnt im Internet die offiziell geheimgehaltenen Standorte der Kennzeichenscanner [1], damit betroffeneAutofahrer klagen können. Im Mai hatte die Piratenpartei aufgedeckt,dass auch die Polizei in Bayern zeitweise jeden Autofahrer auf Vorratspeichert [2].[1] Standorte der Kennzeichenscanner:https://piratenpartei.de/kfzscan[2] PIRATEN decken auf: Bayerische Kennzeichenscanner speichernzeitweise wahllos jeden Autofahrer auf Vorrat http://ots.de/P9p6i1Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519