Klage gegen BND-Gesetz - Weitreichende Befugnisse

Wer seine Aufklärer in anderen Ländern so vorgehen lässt, kannauf der Weltbühne schwerlich das Hohelied der Pressefreiheit singen. Aber dasmachen doch alle so, wird mancher einwenden. Mag sein. Deswegen ist es aber nochlange nicht richtig. Das BND-Gesetz ist 2017 reformiert worden, um den Dienstnach dem NSA-Skandal an die kürzere Leine zu nehmen. Tatsächlich sind seineBefugnisse im Ausland weitreichend. Zu weitreichend? Darüber werden die Richterin einigen Monaten entscheiden. Bei der Anhörung am Dienstag haben sie nicht denEindruck gemacht, als seien sie bereit, Grundrechte zugunsten der Sicherheitpreiszugeben.