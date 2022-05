Klänge der Freundschaft aus der chinesischen Greater Bay Area: Zhuhais Online-Konzert zum 50. Jahrestag der Beziehungen zwischen China und den Niederlanden

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Zhuhai, China (ots/PRNewswire) -Am 23. Mai veranstalteten das Opernhaus Zhuhai und das niederländische Concertgebouw-Orchester gemeinsam ein Online-Konzert unter dem Motto „Melodien über Berge und die See", um an den 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und den Niederlanden zu erinnern. Während die Musik über Kontinente und Ozeane tanzte, waren Zhuhai und Amsterdam enger denn je miteinander verbunden, feierten ihre tiefe Freundschaft und freuten sich auf eine bessere Zukunft, die gemeinsam aufgebaut und miteinander geteilt wird. Das berichtet das Informationsbüro der städtischen Volksregierung von Zhuhai.Insgesamt gab es 13 Aufführungen, darunter Jazz, Klaviersolos, Blasmusik, Chor, Fusion-Musik und viele andere. Das Konzert zeigte Weltklasse-Musiker und Künstler aus beiden Ländern – das Nederlands Blazers Ensemble, Sinfonia Rotterdam, das Zhuhai Golden Jazz Orchestra, die chinesische Sängerin Liu Yutong, die chinesischen Drama Plum Blossom Award-Gewinner Ou Kaiming und Qiong Xia usw. Der Veranstalter nannte es „ein musikalisches Gespräch mit den ausgeprägtesten lokalen Merkmalen, das Zeit und Raum durchbrochen hat".„Das Konzert hat zahlreichen Elementen der Lingnan-Kultur und der Stadt Zhuhai Ausdruck verliehen", so Yan Jihong, der Chefdirektor des Konzerts. „Es ist uns ein Anliegen, die Stadt Zhuhai, eine Stadt der Jugend und Vitalität, der Welt zu präsentieren."Eingeläutet wurde der Abend mit „Petals Falling from Sky", einem klassischen kantonesischen Lied. Auch viele Originallieder, die aus der Feder von Zhuhai-Musikern stammen, wurden gespielt und enthüllten den Charme dieser besonderen Wirtschaftszone, die sich als modern, küstennah und international versteht.Sinfonia Rotterdam spielte „Mein Vaterland", ein bekanntes patriotisches Lied in China. Das Zhuhai Golden Jazz Orchestra hat eine intensive Zusammenarbeit mit der Sinfonia Rotterdam ins Leben gerufen, um junge musikalische Talente in China zu fördern. Es der erste Versuch des weltweit bekannten Nederlands Blazers Ensemble, seine erstklassige künstlerische Ausbildung über die Grenzen der Niederlande hinaus auszubauen.Bereits vor 400 Jahren begannen China und die Niederlande über die Maritime Seidenstraße mit dem Wirtschafts-, Handels- und Kulturaustausch. Im November 1954 nahmen die beiden Länder diplomatische Beziehungen auf Geschäftsträgerebene auf, die im Mai 1972 auf Botschafterebene aufgewertet wurden. In den letzten 50 Jahren hat die enge Beziehung – unter multilateralen Rahmenbedingungen und Systemen wie den Vereinten Nationen – reichlich Früchte getragen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wissenschaft und Technologie, nachhaltige Entwicklung und den Weltfrieden zu fördern.Zhuhais zunehmend enge Beziehungen zu Utrecht, der viertgrößten Stadt der Niederlande mit einem tiefgreifenden historischen und kulturellen Erbe, sind ein Beweis für die ständig wachsende Freundschaft zwischen China und den Niederlanden. Als wichtige Brücke Chinas zum Rest der Welt pflegt Zhuhai seit November 2013 den freundschaftlichen Austausch mit Utrecht. In den folgenden Jahren vertieften die beiden Städte die Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen, Handel, Wissenschaft und Technologie, Kultur, Tourismus, Bildung, Gesundheitswesen usw. Die Ninestar Corporation aus Zhuhai richtete dort ihr europäisches Vertriebszentrum ein. Im Jahr 2019 fand in Utrecht die Fotoausstellung „The Charm of Zhuhai" statt, die die Bewohner der Stadt dazu einlädt, die einzigartigen Qualitäten, die Kultur und die Geschichte Zhuhais kennenzulernen.Statistiken zeigen, dass das Volumen des bilateralen Handels und der Investitionen zwischen China und den Niederlanden in den letzten Jahren zugenommen hat. Die Niederlande gelten deshalb als Chinas Tor zur Zusammenarbeit mit Europa. Mit Blick auf die Zukunft sind Zhuhai und Utrecht bereit, ihrem Lied der Freundschaft gemeinsam noch hellere Klänge zu verleihen. Durch den kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch werden die verbundenen Herzen der Menschen in den beiden Ländern zum Bindeglied unserer bilateralen Beziehungen, die einen größeren Beitrag zur Entwicklung der Beziehungen zwischen China, der EU und China und den Niederlanden leisten werden.Pressekontakt:Frau Meng,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Information Office of Zhuhai Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell