Kläger-Anwalt Jun: Facebook ist deutsches Recht egal

Berlin (ots) - Vor dem ersten Prozess gegen Facebook inDeutschland hat der Anwalt des Klägers, Chan-Jo Jun, dem Unternehmenvorgeworfen, deutsches Recht bewusst zu ignorieren.Jun sagte am Montag im rbb-Inforadio, die Gemeinschaftsstandardsvon Facebook besagten, dass Verleumdung und üble Nachrede nichtverboten seien. "Nacktheit ist verboten, aber Hass nur unterbestimmten Umständen. Facebook hat die Gemeinschaftsstandards sogemacht, dass möglichst viele Menschen verknüpft werden. Das istderen Mission. Das deutsche Recht ist denen dabei aber egal."Facebook versuche, mit seinen eigenen Standards durchzukommen, soJun weiter. "Vielleicht, weil sie befürchten, sonst Umsatz zuverlieren, weil Nutzer sonst abwandern würden. Wir müssen unsüberlegen, ob wir uns gefallen lassen, dass das Leben auf Facebookvon den Gemeinschaftsstandards und nicht von deutschem Recht und demGrundgesetz geprägt wird."Zu seinen Zielen im Prozess sagte Jun: "Entweder werden wir FBdazu zwingen, sein Geschäftsmodell so zu ändern, dass Opfer vonVerleumdungskampagnen geschützt werden, oder wir werden feststellen,dass unser Rechtsstaat doch nicht in der Lage ist, auf Grundlage derheutigen Rechtslage etwas gegen Facebook zu unternehmen."Ein syrischer Flüchtling hat das US-Unternehmen verklagt, weil esgefälschte Fotos von ihm nicht löschen will. Ein Selfie des Mannesmit Bundeskanzlerin Angela Merkel war von Hetzern nebenFahndungsfotos von Terroristen montiert worden.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/ig2dkPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell